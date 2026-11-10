Sul do Líbano: Qantara bateu, atirando de madrugada

Um ataque aéreo israelense atingiu Qantara às 06:00 horas na terça-feira, 10 de novembro. A artilharia também atingiu Mansouri e Majdal Zoun ao amanhecer, enquanto tiros foram relatados em Chaqra e drones sobre Tiro. Estes eventos seguem os bombardeios relatados no final da segunda-feira nas áreas de Khiam, Wadi Hujeir e Wadi Zebqine. Não é especificada nenhuma avaliação humana nas expedições consultadas. O regresso dos habitantes e as capacidades do exército permanecem no centro das posições políticas.

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Um ataque israelense atingiu Qantara às 06:00 horas na terça-feira, 10 de novembro de 2026, enquanto a artilharia atingiu Mansuri e Majdal Zun ao amanhecer. A agência oficial de notícias libanesa também relata tiroteios em Shaqra e drones sobre a área de Tiro. Estes acontecimentos prolongam uma noite de bombardeamento no sul do Líbano, no contexto de debates sobre os meios do exército e a protecção dos habitantes.

Qantara bateu terça-feira de manhã

O correspondente da agência em Marjayoun colocou o ataque aéreo em Qantara às 0600 horas de Beirute. O despacho foi emitido às 9h01. Esta distinção possibilita a data do ataque: é um fato da manhã de terça-feira, diferente dos ataques relatados na localidade na segunda-feira.

O relatório não descreve o ponto de impacto preciso ou a natureza do objectivo. Não dá um equilíbrio humano ou material. Um canal de televisão libanês também relatou uma greve matinal em Qantara, em relatórios tirados da imprensa local. Estas declarações não permitem estabelecer um número adicional de incursões.

Em outro boletim, publicado às 07:10 horas, o correspondente em Tiro relatou fogo de artilharia em Mansuri e Majdal Zun ao amanhecer. Também relata que as metralhadoras pesadas israelenses foram disparadas na periferia de Shaqra pela manhã. Não especifica a hora do incêndio ou as posições exactas afectadas.

O mesmo despacho relatou a continuação de sobrevoos de drones na área de Tiro. Não descreve uma greve relacionada com estas aeronaves. Os relatórios distinguem assim um ataque aéreo em Qantara, fogo de artilharia e fogo de armas pesadas em outras áreas.

Bombardeamentos reportados antes da meia-noite

Estes eventos seguem vários episódios relatados segunda-feira, 9 de novembro no final da noite. Um despacho foi ao ar às 2325 horas do tempo de Beirute. Também relata sobre arremessos em Khiam.

Às 2351 horas, a Agência relatou bombardeio de artilharia em Wadi Zebqin e aeronaves de combate no céu sul. Essas horas correspondem à publicação dos boletins. Os textos não dão o tempo exato dos impactos ou sua duração.

A sequência de relatórios descreve, assim, ataques em vários setores, de tarde à manhã. Não se pode dizer que os tiroteios teriam sido contínuos em cada localidade. Nem documenta, nestes episódios específicos, uma troca de fogo com outra força.

No dia anterior, novas greves já haviam sido relatadas a Kfar Tebnit e Markaba no início da noite. Um ataque de drone atingiu Jarmaq no início da tarde. Esses eventos de 9 de novembro constituem o contexto imediato da sequência noturna; Eles não são adicionados ao balanço dos ataques de terça-feira.

O regresso dos habitantes continua a ser uma questão central

Os desenvolvimentos militares ocorreram após os pedidos de segunda-feira de Joseph Aoun a Baabda. Ao receber uma delegação do Comité Internacional da Cruz Vermelha, o Presidente apelou à cessação dos ataques israelitas. Sublinhou a protecção dos civis, as suas necessidades básicas e as condições para um regresso seguro às aldeias.

A reunião centrou-se também no acesso à ajuda e nas possíveis consequências humanitárias de uma retirada gradual da UNIFIL. Estas preocupações dizem respeito às pessoas nas zonas fronteiriças. O registo não anuncia um novo acordo para garantir a sua segurança ou um mecanismo internacional já adoptado para substituir a força.

Na manhã de terça-feira, o ministro da Defesa, Michel Ménassa, respondeu às críticas contra o comando do exército. Reafirma o respeito pelas decisões políticas do executivo. No entanto, solicita que a sua implementação tenha em conta as capacidades militares e os riscos para a paz civil. Seu comunicado não contém nenhuma instrução de implantação relacionada aos ataques relatados no Sul.

Neste ponto, os despachos consultados não fornecem um relatório humano para os eventos da noite e da madrugada. A seção pública do Ministério da Saúde dedicada aos ataques israelenses não continha uma declaração de 10 de novembro. Isto não permite concluir que não há vítimas. Resta determinar a extensão dos danos e a natureza dos locais afectados.

Foto de ilustração divulgada pela NNA em 9 de novembro com um despacho em Kfar Tebnit. Data do disparo não especificada. Não representa a greve de Qantara de 10 de novembro. © NNA.

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