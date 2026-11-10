Baalbek: seis prisões por tráfico de armas e drogas

O exército libanês anuncia seis prisões após buscas em Yaat, Deir al-Ahmar e Tall al-Abyad na região de Baalbek. Seu comunicado de 9 de novembro relatou a apreensão de armas, munições, projéteis de foguetes e equipamentos de narcóticos. Quatro libaneses e dois sírios são suspeitos de tráfico de drogas, tiroteio e posse de armas. A investigação começou sob supervisão judicial. A instituição não especifica as quantidades ou natureza das substâncias.

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O Exército Libanês anunciou seis prisões na região de Baalbek em uma declaração emitida na segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Os presos são suspeitos de tráfico de drogas, tiroteio e posse de armas. Os militares também apreenderam armas, munições, projéteis de foguetes e equipamentos para a fabricação de narcóticos, segundo a instituição militar.

As buscas visaram casas de pessoas procuradas em Yaat, Deir al-Ahmar e Tall al-Abyad em Bekaa. O balanço inclui quatro libaneses e dois sírios. O comando não especifica a distribuição de prisões entre os três locais ou a data de cada intervenção.

Baalbek: armas e drogas no centro de busca

O exército descreve uma grande quantidade de armas e munições, bem como projéteis de foguetes. Também menciona equipamentos militares embalados dentro de carros. O comunicado de imprensa não contém um inventário codificado nem informações precisas sobre a sua origem ou destino.

Os soldados também descobriram equipamentos e matérias-primas para a fabricação de narcóticos. O texto não designa as substâncias em causa e não dá qualquer peso. Portanto, não qualifica esta apreensão como um estoque de cativos, cocaína ou haxixe.

Inquérito sob supervisão judicial

Os itens apreendidos foram entregues às autoridades competentes e as investigações com as pessoas presas começaram sob a supervisão do judiciário. As acusações são as relatadas pelo exército; Nenhuma condenação é anunciada neste comunicado de imprensa.

Esta operação está separada do registro de 28 prisões lançadas em 8 de novembro. Isto incluiu intervenções em Bekaa, Norte e Monte Líbano, por diferentes razões. O anúncio de 9 de novembro trata especificamente de buscas nas três localidades de Baalbek e as apreensões que os acompanham.

Foto de ilustração: Militar libanês, fotografia mantida na biblioteca de fotos de Libnanews desde dezembro de 2024. Não representa as operações anunciadas em 9 de novembro de 2026. A data exata do tiroteio não é fornecida. Composição editorial com assistência de IA.

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