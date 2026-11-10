10 novembre 2026
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Baalbek: seis prisões por tráfico de armas e drogas

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O exército libanês anuncia seis prisões após buscas em Yaat, Deir al-Ahmar e Tall al-Abyad na região de Baalbek. Seu comunicado de 9 de novembro relatou a apreensão de armas, munições, projéteis de foguetes e equipamentos de narcóticos. Quatro libaneses e dois sírios são suspeitos de tráfico de drogas, tiroteio e posse de armas. A investigação começou sob supervisão judicial. A instituição não especifica as quantidades ou natureza das substâncias.

Baalbek : armes et drogue, six arrestations annoncées par l’armée. Couverture sur une photographie d’archives de militaires libanais.
Photographie de l’armée libanaise conservée dans les archives Libnanews depuis décembre 2024. Elle ne représente pas les perquisitions annoncées le 9 novembre 2026. Composition éditoriale réalisée avec assistance IA. © Photothèque Libnanews. Habillage éditorial avec assistance IA.
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O Exército Libanês anunciou seis prisões na região de Baalbek em uma declaração emitida na segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Os presos são suspeitos de tráfico de drogas, tiroteio e posse de armas. Os militares também apreenderam armas, munições, projéteis de foguetes e equipamentos para a fabricação de narcóticos, segundo a instituição militar.

As buscas visaram casas de pessoas procuradas em Yaat, Deir al-Ahmar e Tall al-Abyad em Bekaa. O balanço inclui quatro libaneses e dois sírios. O comando não especifica a distribuição de prisões entre os três locais ou a data de cada intervenção.

Baalbek: armas e drogas no centro de busca

O exército descreve uma grande quantidade de armas e munições, bem como projéteis de foguetes. Também menciona equipamentos militares embalados dentro de carros. O comunicado de imprensa não contém um inventário codificado nem informações precisas sobre a sua origem ou destino.

Os soldados também descobriram equipamentos e matérias-primas para a fabricação de narcóticos. O texto não designa as substâncias em causa e não dá qualquer peso. Portanto, não qualifica esta apreensão como um estoque de cativos, cocaína ou haxixe.

Inquérito sob supervisão judicial

Os itens apreendidos foram entregues às autoridades competentes e as investigações com as pessoas presas começaram sob a supervisão do judiciário. As acusações são as relatadas pelo exército; Nenhuma condenação é anunciada neste comunicado de imprensa.

Esta operação está separada do registro de 28 prisões lançadas em 8 de novembro. Isto incluiu intervenções em Bekaa, Norte e Monte Líbano, por diferentes razões. O anúncio de 9 de novembro trata especificamente de buscas nas três localidades de Baalbek e as apreensões que os acompanham.

Foto de ilustração: Militar libanês, fotografia mantida na biblioteca de fotos de Libnanews desde dezembro de 2024. Não representa as operações anunciadas em 9 de novembro de 2026. A data exata do tiroteio não é fornecida. Composição editorial com assistência de IA.

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