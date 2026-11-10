Rubio fala de uma missão civil no Líbano

Marco Rubio está a planear uma missão civil para verificar os compromissos de segurança após a UNIFIL. Ele discutiu esta opção com Emmanuel Macron em Paris. O acordo exigiria o acordo entre o Líbano e Israel. Nenhum mandato, calendário real ou de implantação é anunciado. O fim das operações das Nações Unidas permanece em 31 de Dezembro. A retirada dos pacificadores deve ser organizada dentro de um ano. Washington está buscando uma presença credível para monitorar as obrigações de ambas as partes, sem apresentar esse rastro como uma decisão já adotada.

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Marco Rubio mencionou, na segunda-feira, 9 de novembro, em Paris, uma possível missão civil ao Líbano para verificar a implementação dos compromissos de segurança após a UNIFIL. O Secretário de Estado dos EUA informou que ele tinha discutido esta faixa com Emmanuel Macron. O seu objectivo seria que os observadores fossem considerados credíveis pelas partes. O formato continua a ser definido e exigiria um acordo entre o Líbano e Israel.

A declaração teve lugar à margem da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 em Paris, em 9 e 10 de Novembro. Especifica uma opção pós-FINUL americana, sem anunciar a criação de uma nova força ou um acordo final sobre o seu mandato.

Uma missão civil ao Líbano para verificar os compromissos

Rubio colocou a verificação das zonas piloto no centro de seu discurso. No dispositivo descrito, as forças israelitas têm de deixar estas áreas e o exército libanês tem de lá ir. Washington quer garantir que o Hezbollah não os reinvestirá para realizar ataques.

O funcionário dos EUA também insistiu em monitorar os compromissos de ambas as partes. O mecanismo deverá estabelecer quem cumpre as suas obrigações, tendo uma presença no terreno aceite como fiável. Esta função não deve necessariamente ser uma função militar, disse ele.

Por conseguinte, as suas declarações estabelecem um objectivo de acompanhamento. Não constituem uma constatação de que as retiradas israelitas, os destacamentos libaneses ou a segurança das zonas em causa já tenham sido concluídas.

Paris consultada, Beirute e Israel ainda tem que aceitar

O Secretário de Estado indicou que várias ideias haviam sido discutidas com o Presidente francês. Ele se recusou a detalhar publicamente as modalidades, citando a sensibilidade das discussões. Ele acreditava que a França poderia ajudar a estabelecer um mecanismo credível.

Esta apresentação continua a ser de Rubio. Não permite que Emmanuel Macron aprove todo o esquema americano. Não foi apresentado nenhum acordo franco-americano detalhado nestas observações.

Rubio impôs, acima de tudo, uma condição política: o mecanismo deve obter o consentimento libanês e israelense. Este requisito diz respeito ao próprio funcionamento da presença futura. Deixa aberta a sua adesão, as suas responsabilidades e as condições em que os seus membros podem trabalhar.

O funcionário dos EUA não anunciou nenhum pessoal, financiamento ou calendário de implantação. Ele não especificou qual instituição levaria a missão. A civilização continua a ser uma possibilidade, não uma escolha definitiva.

O termo do mandato e a retirada continuam a ser dois passos

A UNIFIL tem um calendário separado estabelecido pelo Conselho de Segurança. A Resolução 2790 de 2025 prorrogou o seu mandato por um período final, até 31 de dezembro de 2026. Prevê a cessação das suas operações nessa data, seguida de uma redução e retirada ordenadas no prazo de um ano.

Por conseguinte, nem todos os pacificadores devem deixar o Líbano na noite de 31 de Dezembro. Durante a fase de retirada, a resolução mantém algumas funções limitadas. Incluem a segurança do pessoal das Nações Unidas e, no âmbito das capacidades disponíveis, uma contribuição para a protecção dos civis e a prestação de assistência humanitária.

A opção mencionada em Paris diz respeito à verificação dos compromissos assumidos no terreno. Não prorroga o mandato actual nem transfere automaticamente todas as funções da UNIFIL. Os debates ainda têm de determinar as tarefas confiadas a esta eventual presença e as garantias necessárias ao seu exercício.

Rubio esclareceu que os detalhes ainda estavam sendo desenvolvidos. O acordo das autoridades libanesas e israelitas e uma definição pública do mandato continuam a ser os próximos passos a tomar.

Foto do arquivo: Retrato oficial de Marco Rubio, 8 de janeiro de 2018. Senado dos Estados Unidos, domínio público. Fotografia integral preservada, revestimento Libnanews.Linha de Crédito.

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