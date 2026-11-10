Preço de referência do gás: +5,8% em dezembro

O preço de referência do gás aumentará 5,8% TTC em 1 de dezembro de 2026, em França. O CRE estima o custo extra médio de 16 euros em dezembro para clientes com ofertas indexadas. Os contratos a preço fixo estão isentos desta alteração da oferta. A referência é de 206,26 EUR por MWh, mas não é uma única taxa de quilowatts por hora. Os consumidores devem verificar o seu contrato, assinatura e utilização de gás antes de comparar as ofertas.

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O preço de referência do gás aumentará 5,8% TTC em França em 1 de dezembro de 2026. A Comissão Reguladora de Energia (ERC) anunciou segunda-feira, 9 de novembro. Este valor de referência mensal atingirá 206,26 euros por hora de megawatt, em comparação com 194,90 euros em Novembro. O aumento diz respeito às ofertas que seguem este indicador. Os contratos a preço fixo não estão sujeitos a esta alteração da oferta.

Aumento médio de 16 euros em Dezembro

O CRE é calculado como o efeito médio de 16 EUR, incluindo o IVA, na factura de Dezembro dos clientes às ofertas indexadas. Este montante não é nem um montante fixo nem um limite máximo. O efeito real depende do consumo, uso de gás e termos contratuais.

O regulador também estima o aumento da fatura média anual de 2026 para 11,8% em relação a 2025. Isto representa um TTC adicional de 143 euros. Este cálculo anual não deve ser confundido com o único custo adicional de Dezembro.

Cerca de seis milhões de famílias têm uma oferta indexada a esta referência. As ofertas fixas representaram cerca de 40% dos contratos residenciais até o final de 2025. A França tinha 10,23 milhões de famílias de gás natural em 30 de junho de 2026.

Preço de referência do gás: distinção entre subscrição e consumo

O valor de €206,26 por MWh é uma média que inclui padrões de consumo. Não corresponde a um preço único por quilowatt hora aplicável a todas as famílias. A grelha de Dezembro distingue em particular o aquecimento da cozinha e da água quente.

Utilização, área GRDF Assinatura anual Preço médio de kWh TTC Cozinhar e água quente 152,46 € 0,20155 € Aquecimento 360,79 € 0,16896 €

Estes valores são indicativos. A rede cobre a rede GRDF, representando aproximadamente 95% dos clientes residenciais. Existem referências separadas para empresas de distribuição locais. A localização também faz com que os custos de transporte e armazenamento varie.

Uma lareira aquecida a gás que consome entre 4 e 6 MWh por ano pode cair em diferentes categorias, dependendo do fornecedor. O CRE convida estes clientes a compararem as ofertas de acordo com o seu consumo anual.

As cotações de outubro são refletidas com compensação

Apenas o componente de abastecimento se altera a partir de 1 de Dezembro. O cálculo baseia-se numa referência mensal de 80% e numa referência trimestral de 20%. Para dezembro, os períodos de citação selecionados são outubro e agosto de 2026, respectivamente.

Por conseguinte, a recente descida do preço de mercado não passa instantaneamente para o preço de referência. Isso é baseado em uma fórmula e médias previamente observadas, não na última sessão de pontuação.

Emmanuelle Wargon, presidente do CRE, liga esta pressão às tensões no mercado internacional e ao declínio da oferta desde a crise de Ormuz. A França importa 95% do seu gás. No que se refere ao Inverno, a Comissão considera que a questão principal diz respeito aos preços e não prevê um problema de abastecimento, sem excluir qualquer risco.

O contrato continua a ser o documento a controlar

O preço de referência não é uma tarifa regulamentada à qual os consumidores possam subscrever. As tarifas de gás regulamentadas desapareceram em julho de 2023. Os fornecedores determinarão as suas ofertas e condições de evolução.

O Provedor de Justiça Nacional da Energia recomenda a comparação do preço de kWh e da subscrição, incluindo todos os impostos. O pagamento mensal proposto não é suficiente: baseia-se numa estimativa que pode levar à regularização.

Para uma oferta fixa, os componentes realmente bloqueados e a duração esperada devem ser verificados. Termos de serviço, taxas acessórias e regras de devolução também contam. Os indivíduos podem mudar de fornecedor sem custo. O comparador público do Provedor de Justiça permite-nos examinar as ofertas de acordo com a sua situação, e não apenas o aumento percentual anunciado para Dezembro.

Arquivo de ilustração: chamas de um fogão, fotografado em 11 de junho de 2007. Foto: Marina Burity / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. toda a fotografia preservada; Libnanews tipografia roupas distribuídas sob a mesma licença.

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