Encontro pela primeira vez na quarta-feira, a Comissão das Igrejas Católicas para o Sul quer identificar as necessidades dos habitantes e facilitar a prestação de ajuda. Solicita um acesso seguro e sustentável entre as aldeias fronteiriças e o resto do país.
A comissão confiada pelo Conselho dos Patriarcas e Bispos Católicos do Líbano para acompanhar a situação das aldeias fronteiriças realizou sua primeira reunião na quarta-feira, 25 de novembro, em Zouk Mosbeh, sob a presidência do Bispo Elias Nassar. De acordo com o comunicado da Comissão transmitido pela Agência Nacional de Informação, os participantes solicitaram que colaborassem com as autoridades para garantir um acesso seguro e sustentável aos residentes, às entregas de bens essenciais e às equipas humanitárias.
Identificação das necessidades antes da atribuição da ajuda
A Comissão deseja estabelecer uma declaração das necessidades daqueles que permanecem nas aldeias e nas famílias deslocadas. Dioceses, congregações e Caritas Líbano querem coordenar suas intervenções para evitar que várias organizações respondam à mesma emergência, enquanto outras necessidades permanecem sem resposta. Saúde, educação e assistência social estão entre as áreas mencionadas. O comunicado não anuncia qualquer orçamento ou calendário de execução.
Os arcebispos de Tyre Charbel Abdallah, para a Igreja Maronita, e Georges Iskandar, para a Igreja Greco-Católica Melkite, participaram do encontro, assim como o presidente da Caritas Líbano, Padre Samir Ghawi. A Comissão pretende também trabalhar com instituições públicas libanesas, organizações internacionais e a Santa Sé.
Acesso solicitado, não uma passagem aberta
Os bispos ligam o acesso de alívio a duas necessidades distintas: permitir que aqueles que ainda vivem nas aldeias para mover e acessar serviços, e fornecer as condições necessárias para o retorno dos deslocados. A Comissão não especifica a rota da passagem solicitada nem a forma como é garantida. O seu apelo vem após a decisão do Conselho, anunciada no final da sua sessão de 13 de Novembro, de coordenar as iniciativas das Igrejas nas localidades fronteiriças.
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