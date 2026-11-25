O índice de preços seguido pela Reserva Federal cresceu 3,8% ano após ano em outubro. O PIB do terceiro trimestre é revisto para 4,3% a uma taxa anualizada, mas o consumo real não é o mesmo em outubro.

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O índice de preços seguido pela Reserva Federal cresceu 3,8% ano após ano em outubro. O PIB do terceiro trimestre é revisto para 4,3% a uma taxa anualizada, mas o consumo real não é o mesmo em outubro.

A inflação dos EUA acelerou em outubro de acordo com o Índice de Preços das Despesas do Consumidor (ICP). É de 3,8% ano-a-ano, após 3,7% em setembro, de acordo com números publicados pela Secretaria de Análise Econômica (BEA) na quarta-feira, 25 de novembro. Sem alimentos e energia, o aumento anual passou de 3,1% para 3,3%. Ao longo de um mês, ambos os índices aumentaram em 0,3%.

Casas gastam mais, sem comprar mais

Os gastos do consumidor aumentaram 0,3 por cento em dólares atuais em outubro. Uma vez que o aumento de preços é reduzido, no entanto, eles caem em menos de 0,1%. O rendimento disponível do agregado familiar, após impostos, aumenta 0,8% em valor. Por conseguinte, o valor da despesa em dólares dá uma imagem mais favorável do consumo do que a das compras medidas em volume.

A Reserva Federal fixa o seu objectivo de 2% do índice global de PCE. Este índice não é o índice de preços no consumidor (ICP), publicado por outro organismo. Diferem, nomeadamente, das despesas cobertas e do peso atribuído a cada categoria. O valor anual de 3,8% cobre, portanto, o PCE; não completa a taxa de 12 meses em falta na publicação do TPI para outubro.

Nos mercados, o ouro cai abaixo de 3.500 dólares

O ouro em dinheiro caiu 2% em $3.483,59 por onça na quarta-feira às 9h15 em Nova York (4.15 em Beirute), de acordo com uma pesquisa da Reuters. O metal foi abaixo de 3.500 dólares pela primeira vez desde setembro de 2025. Este é um curso em sessão, não um preço final.

O declínio aumentou após a publicação do índice EPC. A perspectiva de um aumento das taxas de reserva federal em dezembro pesa sobre o ouro: o metal não paga juros, ao contrário dos títulos do Tesouro. O Fed ainda não anunciou uma decisão para sua reunião de dezembro.

Investimento e consumo

Em publicação separada, o BEA representa o crescimento real do terceiro trimestre em 4,3% em termos anualizados, contra 3,4% em sua estimativa inicial e 2,2% no segundo trimestre. Nos três meses de julho a setembro, o aumento foi de cerca de 1,1% em relação ao trimestre anterior. A taxa anualizada projetou esta taxa em mais de quatro quartos; não mede o progresso em relação ao verão de 2025.

A revisão deve-se principalmente a uma estimativa mais elevada do investimento e do consumo. As despesas públicas também apoiaram a actividade ao longo do trimestre, enquanto a diminuição das exportações e o aumento das importações afectaram o cálculo do PIB. Estes dados param em Setembro: a diminuição do volume de compras em Outubro dá uma primeira visão geral do consumo no trimestre seguinte. A próxima estimativa do PIB e o inquérito ao PCE de Novembro estão previstos para 23 de Dezembro.

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