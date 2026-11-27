Os dados roubados incluem nomes, endereços e coordenadas, incluindo comandos Digitec e Galaxus. De acordo com a Planzer, os dados bancários e os identificadores do portal dos destinatários não estão em causa.

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Os dados roubados incluem nomes, endereços e coordenadas, incluindo comandos Digitec e Galaxus. De acordo com a Planzer, os dados bancários e os identificadores do portal dos destinatários não estão em causa.

A transportadora suíça Planzer especificou na quinta-feira, 26 de novembro, o perímetro do voo de dados que anunciou dois dias antes. A empresa afirma que a informação de transporte de todos os pacotes apoiados pelo seu serviço Cartel Planzer de 1 de janeiro de 2018 a 26 de fevereiro de 2023 inclusive é afetada. Estas datas correspondem às transferências em causa, não à duração da intrusão. O grupo não comunicou o número de pessoas em causa.

Ordens para Digitec e Galaxus estão em causa

O transportador deve indicar os nomes, endereços e dados de contacto dos expedidores e destinatários, sempre que essas informações tenham sido fornecidas para a entrega. Digitec Galaxus confirma que o voo inclui dados sobre ordens que Planzer lhe entregou. O comerciante cita números de encomendas, nomes de envio e endereços, endereços de e-mail e, em alguns casos, números de telefone. Segundo ele, o ataque não afetou seus próprios sistemas e as entregas continuam.

Planzer afirma que as informações de pagamento e os dados financeiros não foram roubados. Exclui igualmente dados de armazenamento e outros serviços de transporte, incluindo o transporte de mercadorias a granel. A transportadora afirma que não tem indicação na sua actualização de 26 de Novembro de uma publicação dos dados roubados.

Dois portais, duas situações diferentes

O voo também toca nas contas do portal usadas pelos remetentes: identificadores, senhas no formulário criptografado Planzer e coordenadas registradas nas contas. A empresa alega ter desativado esses acessos em 24 de novembro e impôs a definição de uma nova senha. Declara que o portal separado para os destinatários dos pacotes e seus identificadores não é afetado.

A transportadora anunciou que tinha levado o assunto ao Escritório Federal de Segurança Cibernética e ao Oficial Federal de Proteção e Transparência de Dados, e havia iniciado um procedimento penal. Nenhuma atribuição pública de intrusão foi comunicada.

Verificar uma entrega sem uma mensagem inesperada

Um nome real ou número de encomenda não autentica um aviso de entrega. Planzer afirma que ele não solicita pagamento online por e-mail, SMS ou WhatsApp. Em caso de pedido inesperado, é melhor abrir o site do vendedor ou operador e verificar o pedido, em vez de seguir o link, digitalizar o código QR ou responder à mensagem.

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