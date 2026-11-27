Ambiente Canadá prevê várias horas de chuva gelada na sexta-feira de manhã na área de Quebec City. Outro aviso diz respeito ao aumento da água na costa à noite.
Motoristas e pedestres poderiam encontrar calçadas escorregadias e calçadas sexta-feira, 27 de novembro em Quebec City. Ambiente e mudanças climáticas O Canadá emitiu um aviso amarelo de chuva gelada às 23h57 quinta-feira, hora local. O serviço meteorológico prevê algumas horas de gelo, com depósitos de gelo potencialmente maiores em vales onde o ar frio se acumula.
O gelo esperado na hora de pico
O aviso inclui viagem matinal. Mesmo quando uma estrada parece simplesmente molhada, uma película de gelo pode dificultar as mudanças de frenagem e direção. O boletim prevê que a precipitação irá mudar para chuva por volta do meio-dia. Esta previsão não significa que as superfícies de gelo se tornem praticáveis neste momento.
O Serviço Meteorológico considera que sua confiança na previsão é alta e classifica os impactos esperados como moderados. O aviso para Quebec não se aplica a toda a província: em Montreal, o boletim informativo local prevê chuva na sexta-feira. Os viajantes podem consultar o mapa de Quebec 511 para verificar o estado das estradas em sua própria viagem.
Um segundo aviso na costa
O litoral da região de Quebec é objeto de um aviso separado para sexta-feira à noite. A combinação de um vento nordestino, uma onda e uma maré de alta amplitude pode fazer com que a água suba para um nível incomum e causar pequenos derrames em áreas baixas. Esta é uma previsão de transbordamento, não uma descoberta de inundação.
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