As eleições presidenciais e legislativas, marcadas para 6 de dezembro de 2026, são adiadas para 26 de novembro de 2028. O general Horta Inta-a invocou um censo e um novo mapa eleitoral.

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As eleições presidenciais e legislativas, marcadas para 6 de dezembro de 2026, são adiadas para 26 de novembro de 2028. O general Horta Inta-a invocou um censo e um novo mapa eleitoral.

O Presidente de transição da Guiné-Bissau, General Horta Inta-a, estabeleceu as próximas eleições presidenciais e legislativas para 26 de novembro de 2028. Decreto Presidencial no 35/2026, divulgado na quinta-feira 26 de novembro, revoga aquele que fixou a eleição em 6 de dezembro de 2026. Esta decisão prevê uma nova data para o adiamento previsto desde Outubro. Intervém um ano após o golpe de Estado.

Poder invoca listas e divisões eleitorais

Em uma mensagem à nação transmitida na televisão pública, Horta Inta-a afirmou que o censo eleitoral deveria ser retomado e um novo mapa eleitoral preparado. Ele indicou que o número de assentos na Assembleia deveria aumentar de 29 para 12 e o número de assentos na Assembleia de 102 para 65. A Presidência invoca igualmente a falta de meios técnicos, materiais e financeiros para organizar a votação na data inicial.

O novo mapa responde à reforma institucional durante a transição. Na Assembleia Geral da ONU, o Governo de Transição disse que a nova Constituição tinha sido aprovada por referendo em 30 de agosto. Comprometeu-se igualmente a preparar-se para a votação de 6 de Dezembro. A decisão de 26 de novembro de reservar este prazo sem anunciar as datas do novo censo.

Uma transição de um ano

Em 23 de novembro de 2025, os eleitores já haviam sido chamados para escolher seu presidente e deputados. Três dias depois, antes do anúncio oficial dos resultados, os militares derrubaram o presidente Umaro Sissoco Embaló. De acordo com um relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas, em 5 de dezembro de 2025, o Alto Comando Militar adotou uma carta para uma transição de um ano.

O Fundo das Nações Unidas para a Construção da Paz registou, no início de Novembro, que os preparativos para as eleições de Dezembro tinham sido abandonados sem data de substituição. O decreto de quinta-feira traz um, mas coloca a votação três anos após os militares tomarem o poder. Não regula as condições em que os partidos e candidatos podem participar na votação.

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