O equipamento básico para seis pessoas é estimado em $6.171 no mercado de Gaza, em comparação com $716 se as ONGs comprarem no exterior e o encaminharem. O esquema de abrigo é apenas 35% financiado.

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O equipamento básico para seis pessoas é estimado em $6.171 no mercado de Gaza, em comparação com $716 se as ONGs comprarem no exterior e o encaminharem. O esquema de abrigo é apenas 35% financiado.

A cobertura custa aproximadamente $71 em Gaza, em comparação com $6 para uma organização humanitária no exterior. Para uma família de seis pessoas, a diferença é de $5.455 por um pacote de suprimentos de inverno, de acordo com o grupo de coordenação do abrigo, cujos resultados são refletidos no relatório das Nações Unidas de 26 de novembro. Os números comparam uma compra local a um fornecimento internacional enviado por ONGs. Este não é nem um preço médio pago por todas as famílias nem o montante da ajuda paga às famílias.

O que o 6.171 cobre

A estimativa inclui um abrigo de emergência, uma lâmpada solar, seis colchões, seis cobertores e seis conjuntos de roupas de inverno. Não corresponde ao custo de reconstruir uma habitação. Parte da lacuna vem de materiais de abrigo: falta madeira no mercado local, de acordo com o Conselho Norueguês de Refugiados, que coordena as organizações de abrigo com a Organização Internacional para a Migração.

O mesmo grupo estima que aproximadamente 1,36 milhões de pessoas vivem em tendas ou abrigos improvisados, ou 65 por cento da população de Gaza. Seus parceiros tinham menos de 6.500 tendas em estoque no enclave até 15 de novembro. Este número descreve o stock de organizações que participam neste esquema, não o número total de tendas já instaladas.

Fornece pontos de entrega cruzados

Segundo o Conselho Norueguês para os Refugiados, as restrições israelitas ao fornecimento de material de entrada limitam, enquanto a falta de financiamento reduz a capacidade das ONG para comprar e distribuir equipamento. Em outubro, apenas 9 por cento dos caminhões de ajuda entraram em Gaza transportavam suprimentos de abrigo, de acordo com o grupo de coordenação. A organização declara que foram autorizadas tendas e lonas, bem como pequenas quantidades de madeira, mas não em volume suficiente para as necessidades identificadas.

O relatório da ONU distingue o transporte humanitário do comércio. Dos 527 envios das Nações Unidas e dos parceiros entrados de 16 a 23 de novembro, 405 foram descarregados do lado israelense da travessia de Kerem Shalom. O descarregamento não prova uma distribuição para as famílias. Durante um período ligeiramente diferente, de 16 a 22 de novembro, as Nações Unidas também relataram a entrada de 135 caminhões comerciais carregados com materiais de abrigo, de acordo com a Câmara de Comércio de Gaza. Estes dois números não medem a mesma operação.

O plano de Inverno permanece 35% financiado

Dos cerca de US$ 283 milhões solicitados para a resposta mínima aos abrigos, 35 por cento tinham sido financiados de acordo com o relatório de 26 de novembro. Os estoques e suprimentos esperados cobrem menos de um quinto dos requisitos para cobertores, colchões e iluminação solar, e menos de 1% dos requisitos de vestuário de inverno.

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