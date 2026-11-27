Funcionários públicos são chamados para atacar esta sexta-feira no Líbano. O preço alvo por quilowatt hora para geradores privados cai em novembro. No Sul, quatro hospitais públicos são chamados para concurso público. Em Bruxelas, 24 Estados apoiam o projecto de um novo empréstimo à Ucrânia, mas a União não o adoptou.
Sexta-feira, 27 de Novembro de 2026, às 8:00 horas de Beirute.
Líbano: funcionários do governo chamados para greve
A Liga dos Servidores Civis da Administração Pública pede uma parada para trabalhar nesta sexta-feira em ministérios e administrações. Ela pediu uma nova escala salarial, integração dos suplementos salariais no salário básico e uma revisão dos subsídios de transporte. O recurso sindical não é uma decisão do governo para fechar as janelas. A Liga não publicou uma lista de serviços que realmente serão parados.
Geradores: 50 382 libras por quilowatt hora na cidade
O Ministério da Energia e da Água fixa o preço-alvo por quilowatt hora de geradores privados na cidade para novembro em LL 50.382, 4,3% menor do que em outubro. A taxa é de 55 420 LL em cidades onde a rede excede 300 metros e em aldeias acima de 700 metros. A parte fixa é LL 385,000 para 5 amperes e LL 685,000 para 10 amperes. O Ministério exclui suplementos para manutenção do gerador e para a utilização de painéis solares por assinantes.
IVA: dois prazos para segunda-feira, 30 de Novembro
A declaração e o pagamento do IVA no terceiro trimestre de 2026, juntamente com as declarações e os pedidos a apresentar nesta declaração, devem ser apresentados na segunda-feira, 30 de novembro. Uma decisão separada fixa, no mesmo dia, o termo do prazo para uma redução de certas sanções do IVA. Não isenta de pagar o imposto devido.
Sul do Líbano: tiroteio relatado em Marjayoun e licitação para quatro hospitais
A Agência Nacional de Informação informou, pouco depois da meia-noite, que a artilharia israelita disparou na planície de Marjayoun na quinta-feira à noite. A expedição não dá tempo nem balanço precisos. Os tiros já tinham sido relatados nesta área na noite anterior.
O Conselho para o Desenvolvimento e a Reconstrução lançou um concurso para reabilitar hospitais públicos em Tebinine, Nabatiyah, Hasbaya e Marjayoun. As ofertas são esperadas em 9 de dezembro ao meio-dia. O calendário do mercado prevê 150 dias a partir do início real, cuja data não é fixada.
Iêmen: Coalizão Saudita anuncia novas greves · Vozes globais
A coligação saudita alegou ter atingido 50 alvos nas áreas de Sana’a, Hodeida e Saada na quinta-feira à noite. Não pormenorizou os sítios em causa. O anúncio não permite concluir que o porto de Hodeida, referido anteriormente, foi novamente atingido. Nenhum resultado desta nova série de greves foi confirmado.
Ucrânia: nenhum acordo europeu sobre um novo empréstimo
Vinte e quatro Estados apoiam o projecto de empréstimo de 45 mil milhões de euros à Ucrânia para 2027, afirmou o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, no final da cimeira. Entre eles, a Bulgária apoia apenas a componente não militar. O texto não foi aprovado e deverá voltar à ordem do dia em Dezembro. Os dirigentes também não concordaram com o quadro orçamental da União para 2028-34.
Nova Zelândia: resultado final deixa coalizão com assento maioritário
A Comissão Eleitoral atribui 65 dos 130 lugares aos três partidos da coalizão cessante, enquanto 66 lugares são necessários para a maioria. O Partido da Oportunidade é eleito em sete. A publicação dos resultados finais não resolve a questão do próximo governo: nenhum acordo de coalizão foi anunciado.
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