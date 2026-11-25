Um embaixador pode sentar-se à mesa das negociações e assinar um texto do Líbano. Isto não significa que só ela possa ratificar um tratado. A diferença é que as discussões sobre segurança no Sul e pós-FINUL continuam e que a Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento está a falar com interlocutores estrangeiros. A Constituição libanesa distingue os papéis da Presidência, do Governo e da Câmara. Os documentos públicos reconhecem os passos, mesmo quando a palavra « acordo » é usada para descrever vários.
Em Baabda, a negociação de tratados não é um poder solitário
O artigo 52.o confia ao Presidente da República a negociação e ratificação de tratados, de acordo com o Primeiro-Ministro. Outra condição é que o Conselho de Ministros tenha de concordar antes de um tratado ser considerado ratificado. A Secção 64 prevê que o Primeiro-Ministro represente e fale em nome do Governo. Não são, portanto, dois poderes concorrentes: a Constituição organiza a sua intervenção em capacidades separadas.
No Conselho de Ministros, os acordos e tratados internacionais estão entre as questões que o artigo 65o define como fundamentais. Estes exigem a aprovação de dois terços dos membros previstos no Decreto de Formação do Governo. O limiar não é o dos ministros presentes. O presidente pode presidir se assistir, mas não participa na votação, no artigo 53o.
No Parlamento, a votação não é necessária para cada contacto
O Governo informa os membros dos Tratados sempre que o interesse e a autorização de segurança do Estado. O artigo 52o distingue esta informação do acordo anterior da Câmara, que exige em três categorias: tratados que envolvem finanças públicas, tratados comerciais e tratados que o Líbano não pode denunciar no final de cada ano. Nestes casos, informar os deputados não é suficiente. Por outro lado, uma entrevista ou consulta por si só não desencadeia ratificação.
Os deputados europeus também têm um canal para o diálogo. A ordem do dia da sua Comissão dos Assuntos Externos previa uma reunião consultiva com os membros da Assembleia Nacional Francesa em 24 de Novembro. O programa publicado visava a evolução política e diplomática e a cooperação entre as duas assembleias. Este canal parlamentar difere de uma delegação com poderes para assinar um texto em nome do Estado. A ordem do dia não foi uma votação nem uma decisão das Nações Unidas sobre o futuro da UNIFIL.
Da declaração à assinatura de Washington
Em Abril, numa carta ao Conselho de Segurança, o Governo libanês declarou-se disposto a encetar negociações directas com Israel, com participação civil e patrocínio internacional. A carta estabelece uma posição do governo. Não constitui um acordo entre as partes. O relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas de 12 de Novembro seguiu as conversações conduzidas pelos EUA e o anúncio de um quadro trilateral em 26 de Junho.
Naquele dia, em Washington, foi o embaixador libanês nos Estados Unidos, Nada Hamadé Moawad, que assinou na cerimônia oficial. A presença de um representante à mesa e seu documento de assinatura dois atos diplomáticos. Só eles não são suficientes para atestar um processo de ratificação ou para concluir que foi concluído um tratado de paz. O status de cada texto depende de seu conteúdo e decisões subsequentes. O mandato de uma missão da ONU é uma decisão do Conselho de Segurança, não uma consulta em Beirute ou Paris.
Para ler um próximo anúncio, temos de procurar o documento que acompanha: uma ordem de trabalhos prova que foi planeado um intercâmbio, uma declaração indica a posição de um governo e um texto assinado identifica o que as partes adoptaram nesta fase. No caso de um tratado regido pelo artigo 52.o, o acordo do Conselho de Ministros e, nos casos previstos, o da secção fornecerão provas diferentes.
Capa: Parlamento libanês em Beirute, arquivo fotográfico. Não é nem a consulta de 24 de Novembro nem a assinatura de Washington. François El Bacha / Libnanews.
Comentários