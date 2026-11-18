Em 17 de novembro de 2026, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos apresentou uma avaliação documentada de mais de 2.230 civis mortos no Sudão entre janeiro e o final de outubro. Mais de 1.630 mortes estão relacionadas com drones. Estes números não são um censo abrangente: as Nações Unidas estimam que o balanço real seja provavelmente mais elevado. Seus representantes também destacaram o impacto de ataques à infraestrutura e serviços essenciais, além das mortes diretamente registradas no conflito.

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No Sudão, as Nações Unidas confirmaram mais de 2.230 civis mortos entre janeiro e o final de outubro de 2026. Mais de 1.630 morreram em ataques de drones. O ACNUDH anunciou estes números em 17 de novembro em Genebra.

Trata-se de uma avaliação documentada e não exaustiva. A organização considera que o número real é provavelmente maior. Estes dados cobrem dez meses de 2026, não toda a guerra.

Sudão: Drones no centro do balanço

O comunicado distingue dois períodos. No primeiro semestre do ano, pelo menos 1.390 civis foram mortos, mais de 80% deles por drones. Entre julho e outubro, mais 840 mortes foram registradas, incluindo quase 520 dessas greves.

O relatório apresentado abrange os meses de Janeiro a Junho. Os valores adicionais fornecidos pelo ACNUDH prorrogam a revisão até ao final de Outubro. Por conseguinte, não devem ser confundidos apenas com os dados do relatório semestral.

Danos para além da perda de vidas

Em Genebra, representantes do ACNUDH também descreveram os efeitos de ataques aos mercados, instalações de saúde e serviços essenciais. Destruição, saques e restrições de viagem complicam o acesso aos alimentos.

Desde que Khartoum, Li Fung, representante do ACNUDH no Sudão, apelou a medidas contra o fornecimento de armas que alimentam o conflito. Exortou igualmente as partes a negociarem de boa fé um cessar-fogo.

Leia também: Sudão: ONU alerta sobre a escassez de abrigos · Global Voices.

Documentos: Comunicado do ACNUDH de 17 de Novembro;Apresentação em Genebra.

Ilustração:fotografia dos arquivos de junho de 2025, não relacionados com uma greve ou as vítimas deste balanço. Ahmed 222222,Wikimedia Commons,CC0 1.0. Composição Libnanews.

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