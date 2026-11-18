A NSA confirma, numa declaração datada de 17 de novembro de 2026, uma perturbação temporária durante uma operação de manutenção programada. Alguns sistemas internos foram afetados, de acordo com a agência de inteligência dos EUA. No entanto, assegura que as suas capacidades críticas permaneçam plenamente operacionais.
A NSA especifica o quadro para perturbação
Esta resposta oficial complementa a primeira informação sobre a desagregação da rede classificada NSA Net, publicada no início da terça-feira. A Agência afirma que continua a sua capacidade de defesa da segurança nacional. Observa que a sua infra-estrutura inclui vários níveis de redundância para manter as operações durante intervenções planeadas ou acontecimentos imprevistos.
O lançamento não detalha os sistemas afetados. Não especifica a hora de início, a duração da perturbação ou o número de empregados envolvidos.
Nenhum anúncio explícito da recuperação total
A NSA coloca o incidente durante a manutenção de rotina sem expor o diagnóstico técnico detalhado. Não qualifica o evento como um ataque cibernético e não descreve nenhum vazamento de dados.
Manter capacidades críticas não significa que todos os serviços internos estejam funcionando normalmente. O texto oficial não prevê um calendário para o regresso ao normal e não anuncia explicitamente a recuperação total da NSA Net.
Nossa cobertura anterior
NSA: primeiro relatório de falha de rede classificado.
Ilustração: sede da NSA em Fort Meade, arquivos de 14 de dezembro de 2005. Foto NSA / DVIDS, domínio público; Libnanews vestir.Fotografia originalecondições de utilizaçãoO aparecimento de informações visuais do Departamento de Guerra dos EUA (DoW) não implica ou constitui o sono do DoW.
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