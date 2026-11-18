A NSA confirma uma perturbação de alguns sistemas internos durante a manutenção programada, num comunicado de imprensa emitido em 17 de Novembro. A agência dos EUA garante que as suas capacidades essenciais permaneçam plenamente operacionais graças às características de redundância da sua infra-estrutura. Esta declaração oficial complementa a primeira informação sobre o fracasso da NSA Net. Não especifica a duração do incidente nem o seu âmbito técnico, nem constitui um anúncio explícito da restauração completa da rede.

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A NSA confirma, numa declaração datada de 17 de novembro de 2026, uma perturbação temporária durante uma operação de manutenção programada. Alguns sistemas internos foram afetados, de acordo com a agência de inteligência dos EUA. No entanto, assegura que as suas capacidades críticas permaneçam plenamente operacionais.

A NSA especifica o quadro para perturbação

Esta resposta oficial complementa a primeira informação sobre a desagregação da rede classificada NSA Net, publicada no início da terça-feira. A Agência afirma que continua a sua capacidade de defesa da segurança nacional. Observa que a sua infra-estrutura inclui vários níveis de redundância para manter as operações durante intervenções planeadas ou acontecimentos imprevistos.

O lançamento não detalha os sistemas afetados. Não especifica a hora de início, a duração da perturbação ou o número de empregados envolvidos.

Nenhum anúncio explícito da recuperação total

A NSA coloca o incidente durante a manutenção de rotina sem expor o diagnóstico técnico detalhado. Não qualifica o evento como um ataque cibernético e não descreve nenhum vazamento de dados.

Manter capacidades críticas não significa que todos os serviços internos estejam funcionando normalmente. O texto oficial não prevê um calendário para o regresso ao normal e não anuncia explicitamente a recuperação total da NSA Net.

Nossa cobertura anterior

NSA: primeiro relatório de falha de rede classificado.

Ilustração: sede da NSA em Fort Meade, arquivos de 14 de dezembro de 2005. Foto NSA / DVIDS, domínio público; Libnanews vestir.Fotografia originalecondições de utilizaçãoO aparecimento de informações visuais do Departamento de Guerra dos EUA (DoW) não implica ou constitui o sono do DoW.

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