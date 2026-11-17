A OMS apresenta uma nova atualização sobre o Ebola na República Democrática do Congo seis meses após a declaração de emergência internacional. A sua conferência de imprensa de 17 de Novembro referiu-se a mais de 11.300 casos e 5.500 mortes. A detecção tardia e a insegurança continuam a dificultar a resposta. Nos ensaios são esperados dois candidatos à vacina específicos do vírus Bundibugyo. A comissão de emergência analisa a situação, sem decisão final anunciada nas intervenções consultadas. Este seguimento complementa a revisão publicada pela Libnanews em 11 de Novembro.

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A epidemia de Ébola na República Democrática do Congo ultrapassa 11.300 casos notificados e atinge 5.500 mortes, de acordo com o comunicado de imprensa do Diretor Geral da OMS de 17 de novembro. Seis meses após a declaração de emergência internacional, a transmissão persiste e a insegurança dificulta o atendimento.

Este novo ponto segue o registro de 11.042 casos confirmados e 5.387 óbitos, detidos em 9 de novembro, que Libnanews apresentou em 11 de novembro. Os números são cumulativos, não o número de novas infecções do dia. As comunicações de 17 de Novembro não dão o mesmo total: o discurso de abertura do comité de emergência ainda menciona mais de 11 000 casos e 5.400 mortes. O balanço aqui é o da conferência de imprensa.

Ebola na RDC: a detecção é demasiado tarde

Diante do Comitê de Emergência, o Diretor Geral descreveu uma epidemia que afeta 67 zonas de saúde em oito províncias. Entre 400 e 500 novos casos ainda são relatados por semana. Dois terços das mortes confirmadas ocorrem fora dos centros de tratamento, indicando identificação tardia de infecções.

A insegurança complica a monitorização. A OMS relata que o ataque a Cantine-Aloya matou 66 civis, incluindo três cuidadores, e resultou na perda de seguimento de mais de 1.000 contatos. Ela também apontou que atrasos no pagamento das equipes enfraqueceram a resposta.

Dois candidatos à vacina esperados nos ensaios

A pesquisa diz respeito ao vírus Bundibugyo. O julgamento lançado no mês passado usa Ervebo, registrado contra o vírus Ebola conhecido como Zaire, mas não contra Bundibugyo. Dois candidatos especificamente projetados contra o Bundibugyo devem participar dos testes. Na conferência de imprensa, a OMS está a considerar a sua entrada na semana seguinte: esta agenda anunciada não é válida para o arranque ou certificação.

O Comité de Emergência reuniu-se em 17 de Novembro para analisar a situação e aconselhar o Director-Geral. Os discursos consultados anunciam esta revisão sem publicar a decisão final.

Ilustração: micrografia de um virion Ebola, 1976, CDC / Dr Frederick A. Murphy, domínio público. Não mostra uma amostragem da epidemia atual.

A ler: Nossa revisão publicada em 11 de novembro.

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