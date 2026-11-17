A equipe do Kuwait anunciou que suas defesas aéreas estavam enfrentando drones hostis na noite de 17-18 de novembro de 2026. Ele atribui possíveis detonações para operações de interceptação e pedidos para seguir instruções oficiais. A mensagem não especifica a origem dos dispositivos, os alvos ou uma avaliação humana ou material. Esse alerta ocorre em um contexto regional tenso, mas não permite que uma pessoa seja identificada ou confirme danos.

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As defesas aéreas do Kuwait estão enfrentando ataques hostis de drones, o Estado-Maior anunciou na noite de 17-18 de novembro de 2026. A mensagem foi transmitida pouco depois da meia-noite local.

O exército explica que as detonações que podem ser ouvidas resultam de operações de interceptação. Solicita ao público que cumpra as instruções de segurança das autoridades competentes.

Nenhum balanço especificado neste anúncio

O lançamento não dá uma série de drones, origem de aeronaves ou localização do alvo. Não tem registro humano ou material. Esta falta de informação torna impossível concluir que não há vítimas ou danos.

Um contexto regional tenso

Na terça-feira, o governo do Kuwait condenou os ataques contra o Bahrein e a Arábia Saudita. O Conselho de Cooperação do Golfo tinha igualmente debatido o projecto de comando do Koweit. Esses contextos não permitem que o ataque anunciado esta noite seja atribuído a um ator em particular.

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