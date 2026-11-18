Equinor anunciou terça-feira, 17 de novembro, que detectou um ataque cibernético em curso em alguns sistemas de computador. O grupo norueguês alega que as suas actividades e a sua produção não são afectadas.
Equinor mobiliza suas equipes
Em seu comunicado de imprensa, emitido às 17:55 UTC e atualizado às 6:40 UTC, a empresa informou que havia mobilizado os recursos necessários para neutralizar o ataque e restaurar a integridade de seus sistemas. Indica que as autoridades competentes estão a ser informadas.
Equinor também afirma que não tem índice de roubo de dados. Esta redacção não garante que nenhuma informação tenha sido comprometida: descreve o estado das conclusões fornecidas pelo grupo.
Não identificado autor nem relatado fim do incidente
O comunicado de imprensa não designa os sistemas em causa, não especifica o método utilizado e não atribui o ataque a nenhum actor. Nem anuncia a sua neutralização. Por conseguinte, a ausência de efeitos comunicados sobre a produção deve distinguir-se da resolução do incidente informático.
Ilustração do arquivo: Escritórios Equinor em Fornebu, Bærum, 23 de fevereiro de 2021. Esta fotografia não localiza os sistemas afetados. Ryan Hodnett / Wikimedia Commons; Libnanews vestir. Foto e adaptação sob licença CC BY-SA 4.0. Fotografia original.
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