Equinor detectou um ataque cibernético em alguns de seus sistemas de computador, de acordo com um comunicado de imprensa divulgado em 17 de novembro. O grupo norueguês afirma que as suas operações e a sua produção não são afectadas. Ele não registra nenhum roubo de dados e mobiliza suas equipes para neutralizar o ataque. O texto não especifica os sistemas em questão nem a identidade dos autores. Também não se pode concluir que o incidente tenha terminado: a ausência de um efeito na produção não significa a sua resolução.

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Equinor anunciou terça-feira, 17 de novembro, que detectou um ataque cibernético em curso em alguns sistemas de computador. O grupo norueguês alega que as suas actividades e a sua produção não são afectadas.

Equinor mobiliza suas equipes

Em seu comunicado de imprensa, emitido às 17:55 UTC e atualizado às 6:40 UTC, a empresa informou que havia mobilizado os recursos necessários para neutralizar o ataque e restaurar a integridade de seus sistemas. Indica que as autoridades competentes estão a ser informadas.

Equinor também afirma que não tem índice de roubo de dados. Esta redacção não garante que nenhuma informação tenha sido comprometida: descreve o estado das conclusões fornecidas pelo grupo.

Não identificado autor nem relatado fim do incidente

O comunicado de imprensa não designa os sistemas em causa, não especifica o método utilizado e não atribui o ataque a nenhum actor. Nem anuncia a sua neutralização. Por conseguinte, a ausência de efeitos comunicados sobre a produção deve distinguir-se da resolução do incidente informático.

Ilustração do arquivo: Escritórios Equinor em Fornebu, Bærum, 23 de fevereiro de 2021. Esta fotografia não localiza os sistemas afetados. Ryan Hodnett / Wikimedia Commons; Libnanews vestir. Foto e adaptação sob licença CC BY-SA 4.0. Fotografia original.

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