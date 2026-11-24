Uma operação coordenada pela Europol em Sevilha interrompeu 57 serviços de televisão ilegais. Os investigadores de 11 países identificaram 321 sítios e localizaram mais de 26 milhões de euros em operações de criptomoeda. A Agência afirma que as análises estão a prosseguir e que esta informação irá alimentar os inquéritos nacionais.

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A Europol anunciou na terça-feira, 24 de Novembro, que tinha localizado mais de 26 milhões de euros em transacções de criptomoeda relacionadas com serviços ilegais de televisão na Internet. A operação, realizada de 16 a 20 de Novembro em Sevilha com as autoridades de onze países, interrompeu 57 serviços e identificou 321 sítios. A agência não apresenta o montante traçado como montante apreendido.

Três números que não medem a mesma coisa

Os 57 serviços mencionados pela Europol, segundo a Agência, transmitem canais de televisão, desportos ao vivo ou filmes sem autorização. Os 321 sites identificados ofereciam conteúdo protegido sem direitos. O seu tráfego anual cumulativo ultrapassou 7,3 milhões de visitas após a Europol. Estas são visitas, não uma contagem de assinantes ou pessoas, e o comunicado de imprensa não diz que todos os 321 sites foram fechados.

O balanço financeiro abrange as transacções que os investigadores conseguiram rastrear nesta fase. Não dá os lucros líquidos de cada serviço nem os montantes que seriam devolvidos aos beneficiários elegíveis. A análise continua. Essa distinção conta: interromper o acesso pode interromper um serviço sem identificar aqueles que coletam assinaturas. Por conseguinte, as autoridades procuraram associar os pagamentos aos seus beneficiários para alimentar os inquéritos nacionais.

Onze países participaram, incluindo os Estados Unidos

A Polícia Nacional Espanhola organizou o trabalho em Sevilha. Os investigadores vieram da Bélgica, Bulgária, Croácia, Grécia, Irlanda, Itália, Países Baixos, Portugal, Roménia, Espanha e Estados Unidos. A Interpol, o Gabinete de Propriedade Intelectual da União Europeia e várias empresas de criptomoeda também participaram. A Europol anuncia que as informações recolhidas serão utilizadas pelas autoridades nacionais para identificar os suspeitos e identificar os activos relacionados com as actividades em causa.

Foto do arquivo: sede da Europol em Haia, separada da localização da operação em Sevilha. OSevento, via Wikimedia Commons. Fotografia emoldurada e titulada,CC BY-SA 3.0.

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