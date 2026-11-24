A UKMTO publicou dois novos avisos sobre navios afectados por projécteis não identificados no estreito de Ormuz. Todas as tripulações foram contadas e as embarcações continuaram a atravessar. Os danos, a poluição e a responsabilidade pelo disparo permanecem desconhecidos.

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Na terça-feira, 24 de novembro, o UKMTO publicou dois avisos de novos impactos de projéteis não identificados no Estreito de Ormuz. As embarcações continuaram sua travessia e todos os tripulantes foram contados, diz o centro. Não designa qualquer pessoa responsável e ainda não estabeleceu a extensão dos danos ou quaisquer consequências para o ambiente.

Relatórios recebidos após os factos

O primeiro parecer referia-se a três navios afectados. O segundo diz respeito a um petroleiro. Os anúncios não indicam os nomes dos edifícios nem quaisquer pormenores que permitam elaborar publicamente um balanço cumulativo sem o risco de dupla contagem. Eles afirmam que receberam os relatórios tarde: sua publicação na terça-feira não significa que os fatos ocorreram naquele dia.

O centro data o relatório em um único navio-tanque no domingo 22 de novembro. As duas versões acessíveis da comunicação relativa a três navios dão datas diferentes, 22 e 23. O seu conteúdo é coerente com o número de navios comunicados, a natureza não identificada dos projéteis e a travessia contínua.

As opiniões do Reino Unido não atribuem impactos

O ramo naval da Guarda Revolucionária Iraniana alegou separadamente que os petroleiros tinham atingido minas. Os pareceres britânicos não confirmam esta explicação ou que as duas contas dizem respeito aos mesmos navios. O facto de todas as tripulações terem sido contabilizadas não vale um saldo total de danos a bordo.

Estes avisos são para além dos relativos a dois petroleiros afectados no sábado, 21 de Novembro, já comunicados pelo UKMTO. Eles não anunciam qualquer encerramento da travessia e não fornecem uma medida de tráfego desde os últimos incidentes.

Imagem do arquivo: o Estreito de Ormuz e a ilha de Qeshm vista pelo satélite Terra em 2 de dezembro de 2020. MODIS Land Rapid Response Team / NASA GSFC, domínio público nos Estados Unidos. Boxe e vestir Libnanews. Esta imagem não mostra nenhum dos incidentes relatados.

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