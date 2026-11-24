Uma coalizão de estados contesta uma regra federal que restringe o acesso a subsídios habitacionais para famílias cujos membros não atendam às condições de residência. A apelação, apresentada em 23 de novembro em Massachusetts, procura bloquear seu pedido. A apresentação de uma queixa não suspende, por si só, a regra.

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A Califórnia, Massachusetts e o Estado de Nova Iorque apresentaram na segunda-feira, 23 de novembro, uma coalizão de outros estados, um recurso contra uma regra federal sobre subsídios à habitação. Eles pedem a um tribunal federal em Massachusetts para impedir sua aplicação a famílias cujos membros são elegíveis para assistência e outros não são por causa de seu status de migração.

A ajuda pro rata está no centro da disputa

O mecanismo atual permite que algumas famílias de estados mistos vivam juntas em habitações assistidas. A bolsa é calculada com base apenas em membros elegíveis, como crianças cidadãs dos EUA ou adultos com status migratório reconhecido pelo programa. Os advogados-gerais argumentam que a presença de outro membro da família não deve privar as pessoas elegíveis de tal assistência.

A regra do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) dos EUA requer a verificação da cidadania elegível ou o status de migração de todos os candidatos e beneficiários, independentemente da idade. Quando permitido por lei, a ajuda pro ratada não deve ser prorrogada indefinidamente: torna-se uma medida temporária durante a verificação. O Departamento acredita que esta leitura aplica mais fielmente a lei federal. Pelo contrário, o autor da denúncia argumenta que o serviço excedeu os seus poderes e que as pessoas elegíveis podem perder a sua habitação.

Só a acção não suspendeu a regra

O arquivo inclui habitação pública, vouchers escolha habitação conhecida como « Seção 8 » e certas ajudas relacionadas com habitação. Não põe em causa todos os arranjos habitacionais nos Estados Unidos. A coalizão pede ao tribunal para anular a regra e bloquear a sua implementação para os Estados queixosos, suas comunidades e suas organizações de habitação pública.

A regra prevê a entrada em vigor em 14 de Dezembro. Esta data não significa que todos os auxílios acabem nesse dia: a questão da execução está agora a ser contestada em tribunal, e uma queixa não é uma ordem de suspensão.

Arquivo de fotos: Robert C. Weaver Federal Building em Washington, D.C., antiga sede de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Departamento de Habitação dos EUA (HUD), domínio público dos EUA, via Wikimedia Commons. Disposição Libnanews.

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