O Primeiro-Ministro libanês Nawaf Salam condenou na terça-feira o ataque a uma torre no distrito financeiro de Riade. A defesa civil saudita relatou 11 feridos e atribuiu o ataque aos Houthis. O Reino Unido anunciou sanções no mesmo dia contra o movimento iemenita e quatro de seus funcionários.

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O primeiro-ministro libanês Nawaf Salam condenou na terça-feira 24 de novembro o ataque a uma torre no distrito financeiro de Riade, que a defesa civil saudita atribuiu aos Houthis. Autoridades sauditas relatam 11 feridos. Em seu comunicado retransmitido às 21h. Beirute, Salam denunciou um ataque à soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à estabilidade da região.

Onze feridos segundo a defesa civil saudita

A Direção de Defesa Civil Saudita anunciou esta avaliação na terça-feira. Coloca o ataque no distrito financeiro da capital e atribui-o ao movimento iemenita. O Secretário-Geral do Conselho de Cooperação do Golfo, Jassem Al-Budawi, também condenou o ataque e apelou a uma resposta internacional.

Este é um novo incidente nesta área, separado do relatado em 19 de novembro. Naquele dia, o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita havia denunciado ataques a instalações civis e econômicas na capital e relatado danos materiais na mesma vizinhança. O relatório de 11 pessoas feridas diz respeito ao ataque relatado em 24 de novembro.

Londres pune o movimento e quatro líderes

O governo britânico anunciou no mesmo dia um congelamento de ativos contra Ansar Allah, o nome oficial do movimento Houthi, e quatro de seus funcionários. Este último é igualmente proibido de entrar no Reino Unido. Londres apresenta estas medidas como uma resposta à retomada das hostilidades no Iémen e na região, ataques à navegação comercial e graves violações dos direitos humanos. Simultaneamente, o Tesouro britânico emitiu uma licença geral para limitar o impacto das sanções na ajuda humanitária e em certas actividades civis essenciais no Iémen.

Arquivos fotográficos: Distrito financeiro do rei Abdullah em Riade, 8 de fevereiro de 2025. Kolaiel / Wikimedia Commons, CC0. Boxe e vestir Libnanews. A fotografia não mostra o ataque.

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