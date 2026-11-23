Stellantis anuncia o fim de seu programa oficial de resistência após a temporada 2026 de Peugeot. A banda permanecerá na Fórmula E até o final da temporada 13, no verão de 2027. Ele quer fortalecer suas vendas de carros de rali para equipes de clientes e também desenvolver modelos de estrada esportiva.

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Stellantis põe fim aos seus compromissos oficiais do Campeonato Mundial, com dois prazos separados. Peugeot deixou a resistência após a temporada de 2026. Na Fórmula E, o grupo planeja ficar até o verão de 2027. No entanto, continuará a fornecer carros competitivos aos clientes e a desenvolver modelos desportivos.

Stellantis anunciou segunda-feira, 23 de novembro, em Possy, que ele iria focar suas atividades de automobilismo. A retirada diz respeito aos seus programas oficiais World Endurance Championship (WEC) e Formula E. O fabricante não fecha o seu ramo de concorrência. Ele quer usar seus recursos em projetos relacionados aos carros que vende, tanto para a corrida quanto para a estrada.

Peugeot deixa resistência após sua última corrida em Monza

Para Peugeot, a decisão vem após a última rodada do campeonato de 2026. Em 8 de novembro, os dois 9X8s contratados pela equipe Peugeot TotalEnergies ficaram em quarto e oitavo lugar nas 6 Horas de Monza. A marca competiu na mesma cidade na primeira corrida do 9X8 em julho de 2022.

A retirada, portanto, terminou o programa de fábrica que tinha trazido Peugeot para a categoria de topo do campeonato, o Hypercars. Este não é um pacote a ser anunciado para outro evento no calendário de 2026: a temporada acabou. Stellantis não anunciou que um cliente estável iria retomar o 9X8 depois que a equipe oficial saiu.

Na Fórmula E, mais uma temporada

O calendário é diferente na Fórmula E, onde os monoseaters elétricos correm. Stellantis indica que ele vai para o final da décima terceira temporada do campeonato, que vai terminar no verão de 2027. Por conseguinte, o anúncio do Grupo não põe termo aos seus compromissos neste domínio. Não estabelece um novo prazo comum para ambos os campeonatos.

Carros para equipes de clientes e para a estrada

Em competição-cliente, o fabricante desenvolve e vende carros para equipes que os contratam. É diferente de um programa de fábrica, onde a marca contrata sua própria equipe para o campeonato. Stellantis quer, em particular, fortalecer sua oferta multi-marca de carros de rali para os clientes. Ele não promete substituir seu programa mundial de resistência por outro compromisso oficial do Campeonato Mundial.

O grupo também pretende mobilizar seus engenheiros em modelos de estrada esportiva, nomeadamente na Alfa Romeo e Maserati, bem como nas versões GTi de Peugeot, HF de Lancia e GSE d’Opel. No lado do trabalho, ele disse que queria manter os empregados envolvidos e olhar com eles para as possibilidades de reafectação interna. O grupo não especifica o número de lugares em causa nem a sua distribuição entre os programas mantidos.

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