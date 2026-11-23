Novas greves são relatadas em Baraachit e Hadatha, enquanto cinco prisões são relatadas em Qaa, contra três anunciadas pelo exército. Emmanuel Macron escreve a Joseph Aoun sobre a soberania libanesa. Nvidia retorna Jensen Huang imediatamente. Em Bruxelas, os cancelamentos de voo duram até à noite.

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Segunda-feira, 23 de Novembro de 2026, 18 horas em Beirute. A Agência Nacional de Informação relata novas greves em Baraachit e Hadatha, no Sul. Dois canais libaneses relatam cinco prisões na investigação de explosivos apreendidos em Qaa, em comparação com três relatadas pelo exército. Emmanuel Macron reafirma seu apoio ao Líbano em uma carta a Joseph Aoun. Nos Estados Unidos, Nvidia anuncia o retorno de seu co-fundador Jensen Huang à gestão.

Sul do Líbano: greves relatadas em Baraachit e Hadatha

A Agência Nacional de Informação (ANI) relatou dois ataques aéreos israelenses perto de Baraachit, seguido de uma greve em Hadatha, distrito de Bint Jbeil. Relata separadamente duas explosões de drones em Nabatiyah al-Faukah, com menos de meia hora de intervalo. Os envios não indicam uma avaliação humana destes factos. O tempo de transmissão de uma expedição não permite a data exata das greves.

Esta informação é distinta do fogo de artilharia relatado na segunda-feira no Sul. O homem ferido nas áreas de Nabatiyah e Kfar Rummane, relatado pelo ANI pela manhã, foi atingido pela explosão de um objeto não identificado. O homem ferido não está incluído nos resultados das greves da tarde.

Qaa: cinco prisões relatadas, três anunciadas pelo exército

Em Qaa, norte de Bekaa, as cadeias Al-Jadeed e LBCI relatam cinco detenções após a apreensão de materiais explosivos no sábado. Em seu comunicado de domingo, o Exército Libanês anunciou três prisões e uma apreensão de aproximadamente 264 quilos. Os dois canais não dão o mesmo estado de transmissão do arquivo para a inteligência militar. Não foram anunciadas novas contas oficiais nos documentos consultados.

O exército disse que os materiais explosivos foram contrabandeados da Síria. Ela não identificou nenhum proprietário ou organização por trás da carga. Uma fonte de segurança citada por uma agência de notícias afirma que os três primeiros suspeitos não tinham afiliação partidária. Esta informação diz respeito a estas três pessoas e não constitui uma conclusão do inquérito.

França–Líbano: Macron escreve para Joseph Aoun

Por ocasião do 83o aniversário da independência do Líbano, o Presidente francês enviou uma carta a Joseph Aoun, que foi comunicada pela Presidência libanesa na segunda-feira. Emmanuel Macron reafirma o apoio da França ao Líbano. Congratula-se com a abertura de conversações directas e apresenta o acordo-quadro de 26 de Junho, concluído sob os auspícios dos Estados Unidos entre o Líbano e Israel, como primeiro passo no sentido do reforço da soberania libanesa ao abrigo da Resolução 1701 do Conselho de Segurança.

A carta não constitui um novo acordo ou decisão sobre a presença internacional após a UNIFIL. O mandato actual da Missão termina em 31 de Dezembro. Sua retirada deve ser organizada em 2027; Não foi anunciada nenhuma missão de substituição na sequência de consultas do Conselho de Segurança em 19 de Novembro.

Nvidia anuncia retorno de Jensen Huang

O Conselho de Administração votou unanimemente para restabelecer o co-fundador como Presidente e CEO da Nvidia e para o Conselho. O grupo emitiu a decisão na segunda-feira. Colette Kress deixou o intermediário, mas manteve a gestão financeira, que ela não tinha abandonado. Na semana passada, o presidente do conselho disse que a empresa não pretendia restabelecer Huang.

Nvidia afirma que o Conselho, após obter o conselho de altos funcionários americanos, considera que este retorno não representa um risco para a segurança nacional. Esta avaliação não põe termo à investigação independente da empresa e não prejudica a das autoridades californianas, que solicitaram documentos em 19 de Novembro.

Bruxelas: voos cancelados até às 21:00 horas locais

O Aeroporto de Bruxelas anuncia o cancelamento de todas as partidas e chegadas programadas na segunda-feira entre as 7h00 e as 9h00 da hora belga devido ao movimento social que também afeta o controle do tráfego aéreo. Para voos depois das 21 horas ou 22 horas em Beirute, o aeroporto recomenda seguir as instruções da empresa. Ele planeja um dia particularmente ocupado na terça-feira 24 de novembro, sem anunciar o mesmo intervalo de cancelamento para terça-feira.

Agenda: exibição às 19:00 no Festival de Cinema NDU

A Universidade de Notre-Dame de Louaizé tem uma exibição na segunda-feira às 19:00 no Teatro Bechara El Rahi em seu campus principal. A 19a edição de seu festival internacional continua até 27 de novembro. O programa anuncia seminários às 16h e projeções às 19h terça e quarta-feira. O ator e diretor libanês Camille Salameh é convidado de honra.

Arquivo fotográfico: a cornija de Raouché, Beirute. Fotografia publicada em agosto de 2020, não relacionada aos eventos do dia. © François El Bacha / Libnanews.

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