O comunicado adoptado em 16 de Novembro em Islamabad apoia explicitamente os esforços do Paquistão e do Catar para aproximar os Estados Unidos e o Irão. O Egito, por sua vez, confirma que coordena seus esforços com Islamabad em outro quadro regional. Estes dois canais complementam-se sem terem o mesmo mandato, e nenhum anúncio estabelece uma nova negociação directa.

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O comunicado adoptado em 16 de Novembro em Islamabad apoia explicitamente os esforços do Paquistão e do Catar para aproximar os Estados Unidos e o Irão. O Egito, por sua vez, confirma que coordena seus esforços com Islamabad em outro quadro regional. Estes dois canais complementam-se sem terem o mesmo mandato, e nenhum anúncio estabelece uma nova negociação directa.

Islamabad: apoio político, não acordo entre as partes

Os ministros e chefes de delegação da Organização de Cooperação Económica, reunidos em Islamabad em 16 de Novembro, apoiaram os esforços de mediação do Paquistão e do Qatar. Saudaram igualmente o princípio de uma iniciativa iraniana para pôr termo ao conflito. O comunicado de imprensa não publica o conteúdo desta iniciativa, não lhe atribui o Acordo de Washington e não define a data para as conversações. Dá apoio político regional ao trabalho dos intermediários, sem alterar o compromisso entre as duas partes.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão reivindicou mais uma vez esse papel em seu briefing de imprensa em 20 de novembro. Para explicar a abordagem de Islamabad, ele recordou o memorando de Islamabad e as reuniões subsequentes na Suíça. Este lembrete diz respeito a um quadro já estabelecido. Não constitui uma renovação automática das reuniões nem a confirmação de uma nova proposta aceite.

Qatar e Paquistão participam no mesmo quadro

O papel de ambos os países está descrito nas suas comunicações oficiais. Em junho, Doha anunciou uma reunião de alto nível na Suíça envolvendo os Estados Unidos, Irã, Catar e Paquistão. O comunicado dos dois provedores de justiça emitido no final desta reunião descreve a criação de uma comissão responsável pelo acompanhamento político das diligências. A presidência ou a recepção de um formato regional, a organização de reuniões e o apoio diplomático não são exactamente os mesmos. São os textos de junho e o comunicado de novembro de Islamabad, lidos juntos, que identificam o conjunto responsável pela mediação neste contexto.

Os contactos continuados não prejudicam os resultados. Um intermediário pode apresentar uma proposta sem que o beneficiário a aceite. Pode também concordar em prosseguir o comércio sem definir uma agenda pública. Por conseguinte, os documentos não permitem reabrir as negociações a nível das delegações americana e iraniana.

Egito intervém em outro nível

Em 15 de novembro, o Ministério egípcio dos Negócios Estrangeiros anunciou uma reunião entre o ministro Badr Abdelatty e seu homólogo paquistanês Ishaq Dar. O Cairo diz que quer criar as condições para uma retomada do diálogo e coordenar os seus esforços no chamado Grupo dos Quatro Regionais, que reúne o Egipto, o Paquistão, a Turquia e a Arábia Saudita. O grupo discutiu com os seus homólogos franceses, alemães, italianos e britânicos em 23 de Outubro, em Istambul. O comunicado conjunto enumera vários temas, incluindo o conflito com o Irão e a segurança da navegação, sem substituir o formato de mediação entre Washington e Teerão.

O Egito também realiza seu próprio comércio com o Irã. Ela relatou em uma entrevista no início de novembro entre Badr Abdelatty e Abbas Araghchi. Este contato estabeleceu um esforço para desestabilizar, mas nenhum texto oficial consultado confiou ao Cairo o mesmo papel que Doha e Islamabad no Canal Americano-Iraniano. A diferença é que o Egipto pode apoiar a retomada das negociações sem ser responsável por liderá-las.

Por conseguinte, a alteração a controlar não constitui mais um sinal de optimismo. Este seria o anúncio consistente de uma reunião, aceitação de uma agenda ou texto aprovado por ambas as partes. Nenhum destes três elementos está estabelecido nos documentos recentes revistos.

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