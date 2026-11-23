Na sua situação de Outubro, a Organização Mundial de Saúde distingue entre centros de cuidados que ainda estão abertos e serviços que podem efectivamente prestar. Em Gaza, a falta de suprimentos e equipamentos limita a análise de rotina e alguns exames especializados. No entanto, os dados não medem o número de doentes em espera ou o tempo para atingir um resultado.

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Na sua situação de Outubro, a Organização Mundial de Saúde distingue entre centros de cuidados que ainda estão abertos e serviços que podem efectivamente prestar. Em Gaza, a falta de suprimentos e equipamentos limita a análise de rotina e alguns exames especializados. No entanto, os dados não medem o número de doentes em espera ou o tempo para atingir um resultado.

O que uma abertura parcial cobre

Dos 162 centros de saúde avaliados na Faixa de Gaza, a classe 81 da OMS é parcialmente funcional. Nenhum deles atingiu o nível total de operação nesta pesquisa. Os outros são classificados como não funcionais ou destruídos. Esta área inclui centros públicos, estruturas do Gabinete das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina e centros comunitários. Não são só hospitais.

Esta distinção altera a leitura das figuras. Um centro pode receber pacientes sem assegurar no local todos os exames de que necessitam. Assim, o inquérito da OMS separa a condição do edifício, a possibilidade de acesso e a disponibilidade de benefícios. Em um sistema de cuidados já comprovado, esses três elementos não necessariamente se recuperam ao mesmo ritmo.

Desde exames de rotina até análises especializadas

As análises básicas incluem o acompanhamento pré-natal e crônico da doença. Em seu relatório anual sobre 2025, a Agência das Nações Unidas afirma que seus centros e pontos médicos remanescentes mantiveram certos serviços, incluindo medidas de glicemia, testes de monitoramento da anemia e uma gama limitada de testes bioquímicos. Também relata escassez de consumíveis. Este relatório descreve o que a Agência conseguiu manter em 2025. Ele não listou os testes disponíveis em cada centro em novembro de 2026.

A pesquisa mais recente da OMS mostra um problema semelhante para alguns exames hospitalares. Dos três hospitais públicos em operação onde se esperavam análises laboratoriais altamente especializadas, um poderia fornecê-los sem restrição, outro oferecia-os apenas parcialmente e o outro não os propunha. O número abrange estas três instituições, nem todos os hospitais e laboratórios em Gaza. A OMS cita a falta de equipamentos e suprimentos como um dos obstáculos nas duas unidades onde o serviço não atingiu o nível esperado.

O que os números não permitem dizer

A OMS já havia alertado, em setembro, sobre as dificuldades de entrada de equipamentos diagnósticos. Essas restrições afetam tanto o monitoramento individual quanto a vigilância da doença. Quando um teste é menos acessível, os cuidadores têm menos informações para acompanhar alguns pacientes. As autoridades de saúde também têm menos resultados para medir a evolução de um risco coletivo. Isto, por outro lado, não permite deduzir o número de infecções não detectadas.

O relatório humanitário da ONU de 18 de Novembro mostra que os problemas de acesso, a escassez e os danos causados às infra-estruturas continuaram durante o período por ela abrangido. Não fornece uma nova contagem de laboratórios ou um tempo médio para obter uma análise. Aumentar o número de centros capazes de receber pacientes é uma etapa; verificar quais testes podem realizar e em que condições é outra medida de recuperação.

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