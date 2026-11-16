Volodymyr Zelensky pede aos Estados Unidos e SpaceX para levantar as limitações que, de acordo com ele, desorganizam drones interceptadores ucranianos equipados com terminais Starshield. Domingo, 15 de Novembro de 2026, o Presidente ucraniano ligou estas dificuldades à defesa das infra-estruturas energéticas antes do Inverno. Em Washington, dois senadores democratas também estão pedindo a preservação de documentos para entender a origem e o alcance das restrições relatadas.
Um limite de viagem, não uma ligação à Internet
O limiar mencionado por Zelensky é de 161 quilômetros por hora, ou 160 quilômetros por hora. Trata-se da velocidade dos terminais em movimento, não de uma taxa de download. Segundo o Presidente, os interceptores perdem a ligação com os operadores a esta velocidade e já não conseguem apanhar alguns drones russos.
Zelensky coloca as dificuldades ao longo da frente e nos territórios ucranianos ocupados pela Rússia. Ele afirma que alguns golpes nas subestações elétricas passam por causa dessas limitações. Este nexo de causalidade é uma avaliação ucraniana: os documentos públicos consultados não permitem medir independentemente quantas intercepções falharam por esta razão.
Testes repetidos, segundo a diplomacia ucraniana
Em 14 de novembro, Denys Sienik, representante diplomático da Ucrânia em Washington, D.C., afirmou que os problemas foram generalizados e persistiram apesar dos testes diários realizados nos últimos cinco dias. Segundo a sua explicação, as unidades em causa devem esperar que os drones russos cheguem a outras linhas defensivas para tentar interceptá-los.
O serviço de imprensa da SpaceX havia, já em 12 de novembro, desafiado essas acusações em uma resposta a uma mídia especializada, alegando que nenhuma mudança havia sido feita. As autoridades ucranianas informaram então que a empresa se referia a dificuldades técnicas nas suas discussões com o seu Ministério da Defesa. Por conseguinte, as duas partes não explicam as perturbações comunicadas.
Senadores pedem para acompanhar
Em uma carta de 13 de novembro a Elon Musk, Jeanne Shaheen e Chris Coons pediram à SpaceX para preservar contratos, revistas técnicas e comunicações sobre Starlink e Starshield na Ucrânia. O perímetro remonta a 1 de setembro de 2026 e inclui registros subsequentes dos mesmos eventos.
Isso inclui identificar quem propôs, autorizou ou implementou as alterações. Solicitam uma cronologia das restrições e da recuperação, a sua extensão geográfica e a avaliação das suas consequências. Espera-se a confirmação das medidas de conservação e das respostas escritas até 30 de Novembro.
Esta abordagem de supervisão parlamentar não é uma conclusão sobre a responsabilidade da SpaceX ou do governo dos EUA. Os senadores apontam precisamente as contradições entre as explicações dadas aos diversos funcionários e querem estabelecer as regras contratuais aplicáveis.
Outubro anterior permanece no cerne do caso
A carta recorda um primeiro episódio entre 13 e 24 de outubro, seguido de novos distúrbios relatados em 12 de novembro. Para Kiev, a emergência diz respeito à restauração de uma ligação que possa ser utilizada pelos seus meios de defesa. Para os funcionários eleitos dos EUA, tem uma questão de controle: quem pode mudar um serviço de comunicação do qual uma capacidade militar depende, e de acordo com que procedimentos?
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