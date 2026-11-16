SpaceX recuperou a nave estelar após uma permanência em órbita em 14 de novembro no Texas. No entanto, o propulsor Super Heavy foi perdido. O décimo quinto voo lançou 26 satélites Starlink. Esta recuperação da nave marca um marco, sem ainda demonstrar a reutilização completa das duas fases do lançador orbital americano.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

SpaceX recuperou sua nave estelar pela primeira vez após uma estadia em órbita, sábado, 14 de novembro de 2026, na base estelar, Texas. As armas da torre de lançamento apreenderam o piso superior, retornando cerca de vinte e duas horas e meia após sua partida. O sucesso permanece parcial: o propulsor Super Heavy não foi recuperado.

A nave estelar retorna após a missão orbital

O décimo quinto voo tinha começado na sexta-feira, 13 de novembro. De acordo com o relatório da SpaceX, a nave colocou 26 satélites Starlink V3 em órbita. A empresa afirma que fez contato com cada um deles antes da recuperação de suas órbitas.

Após mais de vinte horas de monitoramento de seus sistemas, a Nave Estelar reacendeu um motor Raptor para deixar a órbita. Três motores asseguraram então o ajuste final e a manobra de desaceleração antes da torre ser capturada.

O retorno do propulsor interrompido

A trajetória do primeiro andar viu outro resultado. SpaceX relata que 32 dos 33 motores planejados foram novamente iluminados para seu retorno. O impulso parou prematuramente devido à massa de combustível insuficiente. O sistema de orientação desviou Super Heavy offshore; O seu sistema de destruição foi finalmente activado. A origem da escassez de combustível permanece por determinar.

Dois andares, duas restrições de recuperação

O nome nave estelar refere-se tanto à nave superior e, na apresentação do SpaceX, o lançador inteiro. Super Heavy é o primeiro andar dele. A empresa projeta os dois elementos para reutilização total, com missões de transporte de mercadorias e, eventualmente, tripulações.

A captura do estágio superior não significa, portanto, que todo o sistema tenha realizado um ciclo de recuperação completo. Também não demonstra, por si só, o rápido regresso ao voo do veículo recuperado. Esta distinção separa o sucesso de uma manobra da operação regular procurada para o lançador.

Testes separados antes das missões lunares

O programa Artemis também tem interesse no desenvolvimento. Em sua apresentação de 23 de outubro, a NASA planeja para Artemis III em 2027 uma missão de cerca de quatorze dias em órbita terrestre. Quatro astronautas devem testar as operações de encontro, ancoragem e alojamento com versões experimentais de módulo de aterragem desenvolvidas pela SpaceX e Blue Origin.

Estes testes devem preceder as operações lunares tripuladas previstas a partir de 2028. O retorno da nave à Base Estelar diz respeito à recuperação do solo da nave; ela não constitui um ex-aluno ou validação dessas operações com astronautas.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews