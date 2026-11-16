SpaceX recuperou sua nave estelar pela primeira vez após uma estadia em órbita, sábado, 14 de novembro de 2026, na base estelar, Texas. As armas da torre de lançamento apreenderam o piso superior, retornando cerca de vinte e duas horas e meia após sua partida. O sucesso permanece parcial: o propulsor Super Heavy não foi recuperado.
A nave estelar retorna após a missão orbital
O décimo quinto voo tinha começado na sexta-feira, 13 de novembro. De acordo com o relatório da SpaceX, a nave colocou 26 satélites Starlink V3 em órbita. A empresa afirma que fez contato com cada um deles antes da recuperação de suas órbitas.
Após mais de vinte horas de monitoramento de seus sistemas, a Nave Estelar reacendeu um motor Raptor para deixar a órbita. Três motores asseguraram então o ajuste final e a manobra de desaceleração antes da torre ser capturada.
O retorno do propulsor interrompido
A trajetória do primeiro andar viu outro resultado. SpaceX relata que 32 dos 33 motores planejados foram novamente iluminados para seu retorno. O impulso parou prematuramente devido à massa de combustível insuficiente. O sistema de orientação desviou Super Heavy offshore; O seu sistema de destruição foi finalmente activado. A origem da escassez de combustível permanece por determinar.
Dois andares, duas restrições de recuperação
O nome nave estelar refere-se tanto à nave superior e, na apresentação do SpaceX, o lançador inteiro. Super Heavy é o primeiro andar dele. A empresa projeta os dois elementos para reutilização total, com missões de transporte de mercadorias e, eventualmente, tripulações.
A captura do estágio superior não significa, portanto, que todo o sistema tenha realizado um ciclo de recuperação completo. Também não demonstra, por si só, o rápido regresso ao voo do veículo recuperado. Esta distinção separa o sucesso de uma manobra da operação regular procurada para o lançador.
Testes separados antes das missões lunares
O programa Artemis também tem interesse no desenvolvimento. Em sua apresentação de 23 de outubro, a NASA planeja para Artemis III em 2027 uma missão de cerca de quatorze dias em órbita terrestre. Quatro astronautas devem testar as operações de encontro, ancoragem e alojamento com versões experimentais de módulo de aterragem desenvolvidas pela SpaceX e Blue Origin.
Estes testes devem preceder as operações lunares tripuladas previstas a partir de 2028. O retorno da nave à Base Estelar diz respeito à recuperação do solo da nave; ela não constitui um ex-aluno ou validação dessas operações com astronautas.
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