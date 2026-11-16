A peça libanesa La Misérable, de Layal Ghossain, recebeu o prêmio especial do Júri do Jordan Theatre Festival. Esta adaptação dos Miseráveis coloca Fantine no centro da história. Duas performances foram anunciadas no Líbano, em 29 de novembro em Beirute e em 12 de dezembro em Hammana, após Amã.

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A peça libanesa « La Misérable », de Layal Ghossain, recebeu o prêmio especial do júri no 31o Festival do Teatro Jordan. O prêmio foi anunciado no encerramento do Real Centro Cultural em Amã no sábado, 14 de novembro de 2026. Os rankings emitidos pelo Ministério da Cultura da Jordânia recompensam esta adaptação centrada em Fantine, um dos personagens de « Misables » de Victor Hugo.

Este prêmio é distinto daquele do melhor show, atribuído à produção marroquina « 40 graus », dirigido por Osama El Aroussis. Ela também recebeu o prêmio do diretor. O festival reuniu dez apresentações e participantes de quatorze países árabes.

Fantine no centro de adaptação

Layal Ghossain assina a encenação e desempenha o papel principal. A apresentação da produção descreve uma obra musical que segue a jornada de Fantine: uma jovem abandonada, que deve criar sua filha sozinha e enfrentar a pobreza e o julgamento social. Assim, o espetáculo fecha os olhos para esta trajetória em vez de procurar devolver todo o romance.

Julien Chaaya compartilha a cena com ela. De acordo com o registro da série, ele assume tanto a narrativa quanto os diferentes personagens masculinos que passam pela vida de Fantine. A transição de uma figura para outra acompanha as relações de desejo, autoridade e dominação com que o personagem se confronta.

A música é baseada em canto ao vivo e acompanhamento de um piano, realizada por Anthony Youssef. Esse dispositivo é apresentado pela equipe como um componente da narrativa, não como um simples fundo sonoro. Produção também combina Rahaf Jammal com o projeto de luzes, Aly Harkous com sua condução e Mayam Khoury com a gestão do conselho.

Um prémio numa lista regional

O júri foi presidido por Hassan Rachid do Catar, com membros da Jordânia, Kuwait, Sudão, Argélia e Omã. Em suas recomendações gerais, destacou em particular o papel dramático da música e sua articulação com a cenografia.

O júri também pediu ênfase na necessidade dramática em vez de efeitos técnicos espetaculares. Estas recomendações dizem respeito a todo o festival: não constituem uma motivação detalhada para o prémio atribuído ao « La Misérable ».

Duas nomeações anunciadas no Líbano

Após a distinção de Amã, a bilheteria anunciou uma apresentação em Hanine Beirute no domingo, 29 de novembro. Outra sessão foi realizada no sábado, 12 de dezembro, na Hammana Artist House, Mount Lebanon, às 20h30.

Para este último, o anúncio indica uma duração de 45 minutos, acesso de 13 anos e um bilhete de 15 dólares. A reserva passa pela bilheteria ou pela casa dos artistas. Estes encontros permitem-nos encontrar no Líbano o espetáculo distinto na Jordânia; Eles não devem ser confundidos com as datas do festival, agora terminado.

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