Starlink oferece através da Alfa envolver empresas com mais de 12 meses pagos com antecedência. À taxa consultada em 18 de novembro, dez recargas de 500 GB excederam o custo anual da grande fórmula. Este cálculo hipotético exclui o IVA e os eventuais custos de instalação.

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O preço mensal exibido não é suficiente para comparar ofertas Starlink para empresas no Líbano. Deve ser feita uma distinção entre autorização anual, tarifação de terminais e tarifação de pontos. Com base nos preços publicados pela Alfa e consultados em 18 de novembro de 2026, o cálculo revela um limiar preciso: dez reabastecimentos de 500 GB no ano tornam a pequena fórmula mais cara do que a assinatura de 1 TB, segundo os pressupostos a seguir estabelecidos.

Starlink custo via Alfa, excluindo IVA

Alfa exibe $2.100 por ano para 500 GB por mês e $3.588 para 1 TB, equivalente a $175 e $299 por mês. Os doze meses são pagos antecipadamente, com uma nomeação com a mesma duração. O terminal custa $550 separadamente. Uma carga de 500 GB é cobrada $150. Todos estes preços são exclusivos do IVA.

As condições do operador prevêem a perda de dados não utilizados no final do mês. A recarga expira com o ciclo atual. Depois que o pacote estiver esgotado, o cliente pode manter uma conexão de baixa velocidade ou comprar volume adicional. A ativação após o primeiro dia resulta em uma alocação de dados pro-ratificada. Estas indicações não são uma medida independente do fluxo disponível.

Dois orçamentos iniciais, um terminal

Por simplesmente somar a assinatura e equipamento, o primeiro compromisso é de US $ 2.650 para a fórmula pequena, em comparação com US $ 4.138 para a fórmula grande. Estes montantes são cálculos excluindo o IVA, não estimativas completas da instalação. Nenhum custo de instalação, fiação ou energia de emergência é adicionado. Esses itens devem ser criptografados separadamente, se necessário.

A diferença entre as duas assinaturas é de $1.488 em 12 meses. Uma vez que o terminal tem o mesmo preço nesta comparação, não altera esta diferença. No entanto, pesa sobre o fluxo de caixa inicial. A apresentação de apenas equivalentes mensais mascararia, portanto, o adiantamento anual e a compra do equipamento.

O limiar de dez recargas: uma hipótese, não uma fatura

Suponha que a empresa mantenha a fórmula de 500 GB por 12 meses e compre uma recarga de alguns meses, nunca excedendo o volume que a fórmula mais alta cobriria. Nove custos de recarga $1,350: a assinatura e estes recargas total de $3,450, $138 menos do que o $3,588 da fórmula principal.

Com dez recargas, o total aumenta para 3.600 dólares. Ele excede o preço anual da fórmula mais alta em $12. Com doze recargas, atinge 3.900 dólares: a diferença torna-se $312. Estes resultados baseiam-se exclusivamente nos preços registados e no cenário descrito. Eles não prevêem o consumo de um cliente ou manutenção de preços futuro.

A distribuição mensal é tão importante quanto o total anual. As recargas concentradas ao longo de alguns meses não são equivalentes a um suplemento disponível a cada mês. Uma necessidade superior ao limite máximo da fórmula grande exigiria também outro cálculo. Por conseguinte, antes de comparar, a empresa deve estabelecer os seus pontos de consumo, não dividindo mecanicamente um volume anual em doze.

Uma oferta profissional, não uma subscrição nacional

O quadro descrito pela Autoridade Reguladora das Telecomunicações permite às empresas comerciais utilizar o serviço para as suas próprias actividades. Não permite assinaturas residenciais ou individuais, nem a atribuição de um terminal a cada empregado que trabalhe a partir de casa. Para vários locais, o equipamento deve ser anexado a uma conta centralizada.

A mesma autoridade designa Alfa como distribuidor oficial. Exclui a importação privada de terminais e a utilização em roaming de equipamentos adquiridos no estrangeiro. Um dispositivo já importado só pode ser utilizado após os procedimentos de certificação, identificação, alfândega e segurança necessários. O orçamento comercial e a elegibilidade regulamentar devem ser auditados separadamente.

O Grande Serail em Beirute, 12 de agosto de 2017. Ilustração institucional de arquivos, sem representação de um terminal ou instalação Starlink. Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0Fotografia intocada.

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