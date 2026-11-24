Pagamentos instantâneos no Canadá tiveram uma nova infraestrutura nacional desde segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Pagamentos O Canadá implementou seu sistema de pagamento em tempo real chamado Real-Time Rail em inglês. A rede permite às instituições participantes trocar, compensar e liquidar transações em curso. No entanto, sua abertura não torna imediatamente todas as contas compatíveis: conexões e serviços para os clientes irão progredir em etapas.
Pagamentos instantâneos no Canadá: Rede abre
O anúncio de Ottawa diz respeito ao funcionamento do circuito interinstitucional. O sistema pode processar operações 24 horas por dia, todos os dias do ano. Combina a transmissão de pagamento com a sua compensação e liquidação. O objectivo é disponibilizar os fundos sem esperar por um próximo ciclo de processamento.
Pagamentos O Canadá possui e opera esta infra-estrutura. A agência também gerencia Lynx, destinado a pagamentos de alto valor, eo sistema de compensação de lotes de varejo. A nova rede adiciona, portanto, um circuito a este conjunto. O seu lançamento não anuncia a cessação imediata de outros sistemas nem a migração de todas as operações existentes.
Oito participantes em arranque
O primeiro grupo anunciado inclui Riquezas simples, Questbank, Peoples Trust Company, Paramount Commerce, KOHO, DoBusiness.com, Digital Commerce Bank e Bank of America. Esta lista reúne atores com diferentes atividades. Não se confunde com o de todos os principais bancos canadenses.
Instituições financeiras, cooperativas de crédito e prestadores de serviços de pagamento são as categorias de utilização da rede. Cada participante deve preparar a sua ligação e os serviços que pretende oferecer. Para um indivíduo ou empresa, a instituição que tem em conta continua, portanto, a ser o ponto de contacto.
Esta distinção evita confusão frequente: participar numa infra-estrutura não significa abrir imediatamente cada funcionalidade ao público. Os produtos, as interfaces e o seu tempo são também da responsabilidade das instituições. O lançamento nacional não fornece uma taxa única aplicável a todos os seus clientes.
Riquezassimples planos novos deveres em 2027
As riquezassimples ilustram esta lacuna entre a abertura da rede e a implantação comercial. A empresa confirmou a sua participação no lançamento inicial em 9 de novembro. No entanto, afirma que está atualmente testando as características relevantes e espera sua implantação em 2027.
Seria, portanto, incorrecto inferir desta participação que todos os seus utilizadores já dispõem das novas transferências instantâneas entre instituições. A empresa apresenta a redução de prazos como benefício esperado para indivíduos e profissionais. Os seus anúncios devem especificar as condições específicas de utilização.
As riquezassimples também reclamam acesso direto à liquidação do Banco do Canadá, sem ter que passar por um banco intermediário. Esta organização diz respeito à forma como a instituição adere ao sistema. Não dispensa de distinguir a ligação técnica do calendário das funções propostas nas contas.
A migração das transferências interac se espalhará
O programa de lançamento inclui várias etapas. No quarto trimestre de 2026, os primeiros participantes se conectaram diretamente ao dispositivo de troca. A migração da compensação e liquidação interac deve começar no primeiro trimestre de 2027.
Espera-se que outros participantes nesta migração se sigam no segundo trimestre. A programação é para o terceiro trimestre de 2027 para atingir volumes completos de participantes nas primeiras fases. Esses marcos continuam a ser alvos de implantação. Eles não descrevem operações já transferidas para a rede.
|Prazo de vencimento previsto
|Fase anunciada
|Quarto trimestre de 2026
|Lançamento e primeiros participantes diretos
|Primeiro trimestre de 2027
|Migração precoce das transferências Interac
|Segundo trimestre de 2027
|Chegada de participantes adicionais
|Terceiro trimestre de 2027
|Volume total das primeiras fases
Pagamentos O Canadá mantém um aumento gradual do controlo de risco. Os ensaios devem incluir o desempenho, a segurança e a capacidade de resistir a incidentes. A organização visa disponibilidade para mais de nove em dez canadenses no primeiro ano após a abertura.
Quatro instrumentos comuns contra a fraude
A velocidade dos pagamentos é acompanhada de controlos centrais obrigatórios. Complementam os arranjos específicos de cada participante. O primeiro permite verificar a identidade associada à conta do beneficiário antes do envio. A funcionalidade anunciada no lançamento é para contas pessoais.
Uma segunda ferramenta atribui uma pontuação de risco a cada transação. Ele deve ajudar a detectar uma operação suspeita antes da autorização. Um terceiro reúne indicadores e contas já envolvidos na fraude confirmada. O quarto consolida os alertas e as informações sobre as tendências da fraude.
A Interac assegura o funcionamento técnico do sistema e fornece esses serviços centralizados. A empresa também projetou e construiu o dispositivo de troca de rede. Os controlos partilhados deverão facilitar a coordenação entre os participantes, sem substituir os seus próprios procedimentos.
Esses mecanismos reduzem os riscos; Eles não garantem o seu desaparecimento. A confirmação de um beneficiário, a avaliação de uma transacção e o acompanhamento da fraude desempenham diferentes funções. O lançamento não constitui uma promessa de reembolso automático em caso de fraude.
Banco do Canadá supervisiona infraestrutura
O governador Tiff Macklem designou a rede como um importante sistema de pagamento. Esta decisão foi anunciada em 9 de novembro de 2026. É regido pela Lei de Compensação e Liquidação de Pagamentos.
Pagamentos O Canadá deve cumprir as normas de gestão de riscos do banco central. Os controlos devem apoiar a segurança e a resiliência do sistema. A rede também faz parte do seu regime de resolução, destinado a preservar os serviços essenciais se a infra-estrutura se tornar insustentável.
O Banco do Canadá distingue esta supervisão da protecção dos consumidores, que não se enquadra neste mandato. Convida as vítimas da fraude a comunicarem os factos à sua instituição financeira e ao Centro de Luta Antifraude do Canadá. Por conseguinte, o controlo regulamentar da rede não substitui o tratamento de litígios individuais.
Informações mais precisas a cada pagamento
Real-Time Rail usa ISO 20022 para organizar mensagens financeiras. Permite que informações mais estruturadas sejam associadas à transferência. Isto torna mais fácil para uma empresa conciliar um pagamento com as faturas correspondentes, com menos cobranças manuais.
O formato comum facilita o intercâmbio entre os sistemas que o utilizam. No entanto, não cria apenas uma ligação internacional operacional. O lançamento canadense de 9 de novembro anunciou nenhum serviço de transferência instantânea entre o Canadá e o Líbano.
Para os utilizadores, os próximos anúncios úteis serão os do seu estabelecimento: data de abertura, contas elegíveis, limites máximos e taxas. No primeiro trimestre de 2027, o calendário de migração prevê uma nova fase com as primeiras transferências Interac compensadas e liquidadas na rede.
Ilustração de computador: laptop exibindo código, foto de arquivos Libnanews, data não estabelecida. A tela não mostra nem Real-Time Rail nem um serviço bancário canadense. Crédito: Pixabay/Fotos gratuitas.
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