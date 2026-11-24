Ataques e tiros são relatados no sul do Líbano. Em Qabrikha, o município submete o acesso de jornalistas para autorização. Em Baabda, Joseph Aoun e Nawaf Salam falam pós-FINUL sem anunciar uma decisão. As gotas de combustível e a Sanofi anunciam um acordo de recompra.

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Terça-feira, 24 de Novembro de 2026, 12 horas em Beirute.Ataques e fogo de artilharia são relatados em várias áreas do sul do Líbano. Em Qabrikha, o município submete acesso à imprensa para permissão depois de anunciar que uma casa foi afetada. Em Baabda, Joseph Aoun e Nawaf Salam referiram-se ao pós-FINUL, sem anunciar uma decisão. Os combustíveis estão a cair. Em França, Sanofi anuncia um acordo para comprar de volta Insmed.

No sul do Líbano, várias comunidades afetadas pela manhã

A agência do governo libanês informou na manhã dos ataques aéreos atribuídos a Israel em Kfar Tebnit e nos arredores de Qantara e Tuline. Outros relatos dizem respeito a tiros de artilharia perto de várias aldeias nas áreas de Bint Jbeil e Nabatiyah, incluindo Baraachit e Hadatha. Os primeiros relatórios foram transmitidos entre 0858 e 0923. Esses horários indicam quando a informação foi tornada pública, não quando cada ataque ou tiro ocorreu.

Em Qabrikha, o município afirmou que uma casa tinha sido atingida pela manhã em uma greve atribuída a Israel. Na mesma declaração, emitida às 10:29 da manhã, ela anunciou que a entrada de jornalistas e cobertura da mídia na comuna agora exigia o acordo prévio do município e os serviços de segurança e militares relevantes. A decisão anunciada é Qabrikha. Não constitui um regime geral para a imprensa no Sul do Líbano. Nem o município nem os primeiros relatos de outros incidentes deram resultados humanos.

O que Aoun e Salam examinaram em Baabda

O Presidente Joseph Aoun e o Primeiro-Ministro Nawaf Salam debateram a situação no Sul e as consultas sobre o pós-FINUL. A acta da reunião não menciona uma decisão sobre a presença internacional que poderia assumir, nem um acordo sobre o formato de uma possível missão. As consultas dizem respeito à continuação do mandato em curso, não à criação de uma força já decidida.

Ambos os funcionários também se referiram às disposições de segurança para a temporada de férias. O relatório indica que estão programados para a próxima semana. Não detalha nenhuma restrição de viagem específica hoje. Em Beirute, uma opinião separada das Forças de Segurança Interna ainda prevê o fechamento da Rua Bani Kenaan, em Badaro, até às 16h para um tiroteio, com desvio pelas ruas adjacentes.

Na bomba, 20 litros de 95 a 2.242 mil libras

A escala diária fixa 20 litros de gasolina 95 a 2.242 mil libras libanesas e 20 litros de 98 a 2.260 mil libras. Ambos caíram 49 mil libras em comparação com sexta-feira. O gasóleo equivale a 2.397.000 libras por 20 litros, ou 48.000 menos. O preço indicado para o cilindro de gás é de 1,625.000 libras.

Na mesma quantidade, 40 litros de 95 são, portanto, devolvidos a £4.484.000, ou 98.000 menos do que na escala anterior. A comparação diz respeito ao preço de referência do combustível adquirido. Não dá uma economia em uma fatura de gerador privado, que cai sob outra escala.

Sanofi anuncia acordo de 41 bilhões de dólares

Sanofi oferece $175 em dinheiro por ação da Insmed, uma empresa americana especializada em doenças respiratórias. A oferta valoriza todas as ações para cerca de 41 bilhões de dólares. Os Conselhos de Administração de ambos os grupos aprovaram o acordo, mas os accionistas da Insmed e as autoridades reguladoras ainda têm de decidir. Sanofi pretende fechar na primeira metade de 2027.

O Insmed já comercializa dois tratamentos respiratórios. Outros produtos permanecem em desenvolvimento. O anúncio diz respeito à compra da empresa, não a uma nova licença de medicamento ou uma mudança de preço imediata para os pacientes.

Miss Universo: San Juan finale esta noite

A 75a edição do concurso termina terça-feira à noite em San Juan, Porto Rico. Na época de Beirute, o programa de transmissão dos EUA anunciou uma prévia às 2 da manhã na noite de terça-feira a quarta-feira, seguido pela transmissão final às 3 da manhã. Estes são os horários deste programa de televisão, não uma confirmação de que o seu fluxo será acessível a partir do Líbano.

Cobertura: cerimónia de 14 de Julho de 2009 em Em Tiri, Sul do Líbano, com o contingente francês da UNIFIL. Fotografia de arquivos, não relacionados com os ataques e tiros mencionados neste boletim. © Libnanews.

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