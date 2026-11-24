Em Antalya, Simon Steell solicita financiamento climático adaptado à dívida de países vulneráveis. Os 2035 objectivos não são pagamentos aceites. Doações, empréstimos e acesso a fundos determinam ajuda utilizável. Os dados internacionais revelam lacunas entre os anúncios financeiros e as necessidades concretas dos beneficiários.

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O mesmo montante de financiamento climático pode cobrir uma doação, um empréstimo para reembolsar ou mobilizar capital privado. Estas categorias não dão o mesmo apoio aos países beneficiários. Num discurso proferido em 13 de novembro de 2026 na COP31 em Antalya, o Secretário Executivo da ONU para o Clima colocou esta questão no centro do debate: financiar a transição sem exacerbar a dívida.

Esta descodificação abrange os instrumentos financeiros e os dados disponíveis, não uma revisão final da conferência. O discurso de 13 de novembro não cria um novo envelope: questiona as condições em que os recursos se tornam acessíveis.

Financiamento do clima: dois objetivos para 2035

O quadro financeiro foi adotado em Baku na COP29 em novembro de 2024. Estabelece uma meta de pelo menos US $ 300 bilhões por ano em 2035 para os países em desenvolvimento, com os países desenvolvidos assumindo a liderança. Também apela a todos os intervenientes para que aumentem o financiamento de todas as fontes públicas e privadas para, pelo menos, 1.300 mil milhões de dólares por ano ao mesmo tempo.

Estes montantes não são receitas da COP31 nem um montante imediato disponível. O segundo cobre um perímetro mais amplo do que o primeiro. Adicionar-lhes para anunciar 1.600 bilhões de dólares novos seria enganoso. É igualmente necessário distinguir um objectivo anual a atingir até 2035 de um montante cumulativo superior a 10 anos.

O Acordo de Baku marca uma mudança de escala em relação ao objetivo anterior de 100 bilhões por ano. Mas uma decisão internacional por si só não se refere aos beneficiários de um empréstimo ou de um presente. Modalidades, instrumentos financeiros e acesso efectivo continuam a ser fundamentais para os países que procuram implementar os seus projectos.

O que os últimos números mostram

Os dados publicados pela OCDE em 21 de maio de 2026 abrangem os anos de 2023 e 2024. Os países desenvolvidos forneceram e mobilizaram 132,8 bilhões de dólares e 136,7 bilhões de dólares respectivamente para os países em desenvolvimento. O limiar de $100 bilhões tinha sido cruzado em 2022, em $115,9 bilhões. Por conseguinte, está três anos consecutivos acima do objectivo anterior, e não um balanço de 2026.

Este aumento não beneficia todos os beneficiários uniformemente. Segundo a OCDE, os países de baixa renda receberam 9,6 bilhões de dólares em 2024, após 8,4 bilhões de dólares em 2023. Esta recuperação permanece abaixo dos 11,1 mil milhões registados em 2022. O financiamento continua concentrado nos países de rendimento médio.

Há também um desequilíbrio nas prioridades. A adaptação, que visa reduzir a vulnerabilidade às consequências do aquecimento, representa cerca de um quarto do total em 2023 e 2024. A redução das emissões absorve quase dois terços. Por conseguinte, um aumento global não é suficiente para demonstrar que as necessidades de protecção da população são satisfeitas na mesma proporção.

Um empréstimo e um presente não produzem o mesmo efeito

O Comité Permanente do Financiamento da Convenção sobre o Clima recorda, no seu relatório publicado em 3 de Novembro, que não foi acordado multilateralmente nenhum método contabilístico para medir os progressos realizados no sentido do antigo objectivo. As abordagens diferem, em particular, em relação às autorizações e desembolsos, aos períodos utilizados ou à forma de medir o financiamento mobilizado.

O relatório inclui dados da OCDE sobre instrumentos públicos bilaterais e multilaterais: 29,7 mil milhões de dólares em subvenções em 2024, contra 68,5 mil milhões em empréstimos. Estas categorias não têm as mesmas consequências para o beneficiário. Uma oferta não cria uma obrigação de reembolso; um empréstimo compromete recursos futuros mesmo quando é concedido em condições favoráveis.

O documento salienta igualmente a ausência de um agregado homogéneo que distingue os empréstimos concessionais e não concessionais em todos os canais. As definições utilizadas não coincidem em toda a parte. O valor nominal do financiamento não indica, portanto, apenas qual será o esforço orçamental do país receptor.

Redução das barreiras antes do aumento dos projectos

Em seu discurso de 13 de novembro, o Secretário Executivo da ONU para o Clima explicou que a sucessão de desastres, o aumento dos custos de capital e a dívida poderiam bloquear economias vulneráveis em um círculo desfavorável. Defende a manutenção de subvenções e financiamentos muito concessionais, especialmente para os países menos desenvolvidos e para os pequenos Estados insulares. Não rejeita o investimento privado, os empréstimos ou as garantias: pede a adaptação das suas condições.

A sua outra prioridade é administrativa. Os acordos fragmentados e as exigências complexas complicam o acesso aos fundos. Apela à simplificação, à coordenação das instituições financeiras e ao reforço e não à evasão dos sistemas nacionais. Por conseguinte, o montante anunciado não é suficiente para medir o auxílio utilizável.

Ilustração do arquivo: Antalya, 19 de fevereiro de 2022. Foto Sharon Hahn Darlin / Wikimedia Commons, CC BY 2.0; Libnanews vestir. Esta visão não representa uma sessão COP31.

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