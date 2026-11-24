O FDA permite o girodestrato isolado após o tratamento inicial de alguns cânceres de mama precoces com risco intermediário ou alto de recorrência. O estudo de Fase III mostra uma lacuna de 2,8 pontos sem doença invasiva aos três anos, mas ainda não conclui sobre a sobrevida global.

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Nos Estados Unidos, a agência de medicamentos autorizou o cinzelador em 23 de novembro após o tratamento inicial de alguns cânceres de mama precoces. O estudo mostra um ganho na sobrevida invasiva livre de doença em três anos; Ainda é demasiado cedo para concluir sobre a sobrevivência global.

A Food and Drug Administration (FDA) aprovou o geredestrant, comercializado sob o nome Wilserdly pela Genentech, para uma indicação específica: o tratamento adjuvante, em monoterapia, de adultos com cancro da mama de Fase I, II ou III cujas células transportam receptores de estrogénio (ER positivo) e são classificados como HER2 negativos. A autorização limita-se a casos com risco intermédio ou elevado de recorrência.

Giredestrant: 2.8 pontos a 3 anos de diferença

O tratamento adjuvante ocorre após o tratamento inicial para reduzir o risco de recorrência. O FDA contou com o estudo de fase III multicêntrico lidora, randomizado e conduzido em aberto com 4.170 participantes. Ele comparou o giradestrant, um medicamento oral que trabalha no receptor com estrogênio, com terapias hormonais já utilizadas, como tamoxifeno ou alguns inibidores de L.

No momento da análise interina do protocolo, estimou-se sobrevida livre de doença invasiva de três anos em 92,4% com cingido, em comparação com 89,6% no grupo basal. A diferença é de 2,8 pontos percentuais. O critério inclui vários eventos, incluindo recorrência invasiva, novo câncer invasivo na outra mama ou morte, independentemente da causa. Não mede a mortalidade sozinha. Segundo o FDA, os dados disponíveis ainda eram insuficientes para concluir sobre a sobrevida global.

A agência também relata precauções relacionadas com a diminuição da frequência cardíaca e risco para o embrião ou feto. A autorização não estende o tratamento a todos os cancros precoces da mama.

Decisão diferente da de 16 de Novembro

Uma semana antes, o mesmo fármaco tinha recebido uma primeira autorização dos EUA, mas em outra situação: em combinação com o léverolímus em alguns adultos com câncer de mama localmente avançado ou metastático com mutação VHS1, após recorrência ou progressão na terapia hormonal. A decisão de 23 de Novembro diz respeito apenas ao tratamento numa fase precoce, sem condições de transferência do ESR1 na redacção publicada pela Agência.

Esta decisão é americana. Não estabelece uma autorização noutros países nem condições de preço, reembolso ou acesso a esse tratamento fora dos Estados Unidos.

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