Bruxelas abre Kanal-Centre Pompidou sábado, 28 de Novembro, na antiga garagem Citroën. O museu abre com dez exposições, incluindo uma viagem de mais de 350 obras. Os 30 mil bilhetes grátis no primeiro fim de semana encontraram um take-away, mas o showroom e algumas das festividades permanecem livres de bilhetes.

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Kanal-Centre Pompidou abre ao público sábado, 28 de Novembro, às 10 horas, na antiga garagem Citroën, na Place de l’Yser, em Bruxelas. Dez exposições abrem o museu. Os 30 mil bilhetes grátis para os descobrir este fim de semana já foram reservados. O edifício e parte do programa permanecem acessíveis sem bilhete.

Em Bruxelas, Kanal se instala na garagem Citroën

O edifício que os visitantes descobrem este fim de semana foi projetado pela primeira vez para vender e manter carros. Construída em 1933 e 1934 ao longo do Canal Charleroi em Bruxelas, a garagem combinou uma monumental vitrine com oficinas atrasadas. A conversão mantém esta estrutura dupla. O showroom do ângulo d mostra a cidade através de sua fachada de vidro, enquanto as oficinas antigas agora abrigam salas de exposição e performance.

Arquitetos da EM2N, noAarchitect e Sergison Bates trabalharam juntos na Atelier Kanal. Em vez de substituir os grandes salões, eles restauraram seu quadro e adicionaram três volumes dentro do complexo. O conjunto atinge 40.000 metros quadrados, incluindo mais de 20.000 que o museu é destinado para uso em acesso aberto. Uma biblioteca, espaços de trabalho e reunião e uma área de jogo interior de 700 metros quadrados estão ao lado das galerias.

O showroom, de 21 metros de altura, é um dos espaços livres. Da abertura, recebeu uma intervenção do artista turco Banu Centoğlu,certo?O público poderá, portanto, ver ali uma ordem artística sem ter de reservar uma entrada para os quartos. O museu também tinha planejado receber em 25 de novembro cerca de 5.000 estudantes de 27 escolas de Bruxelas antes de abrir para todos.

O que o Centro Pompidou traz para o museu

Uma viagem verdadeiramente imensa, uma das exposições inaugurais, reúne mais de 350 obras, principalmente das coleções de Kanal e do Centro Pompidou. A rota começa com o canal que faz fronteira com o museu, uma antiga estrada para pessoas e mercadorias. Desde o início do século XX até os dias atuais, segue os movimentos que transformaram as práticas artísticas.

Henri Matisse, Sonia Delaunay e Wifredo Lam estão ao lado de artistas contemporâneos, incluindo Sammy Baloji e Edith Dekyndt. Assim, não há sucessão de escolas nacionais. Ele reúne trabalhos de diferentes períodos para acompanhar a circulação de formas e ideias. O público poderá vê-lo até 9 de janeiro de 2028, bem além do fim de semana inaugural.

A parceria entre o Museu de Bruxelas e o Centro Pompidou remonta a 2017. Os empréstimos franceses alimentam a programação juntamente com as aquisições e ordens da Kanal. A instituição de Bruxelas também tem o seu próprio centro arquitectónico, que provém da CIVA. Ele reúne biblioteca e arquivos dedicados à arquitetura, paisagem e planejamento urbano. A sua primeira luta,Direito à cidade – Direito ao futuro, procura formas de transformar a cidade e aqueles que nela participam.

Uma abertura que também abre espaço para artistas de Bruxelas

Exposições oferecem outras maneiras de atravessar o edifício. ParaNÃO COMPREENDIR, a dupla Deborah Bowmann e o músico Maupa Mazzocchetti trabalharam com vinte artistas de Bruxelas em torno de uma pergunta: Pode um museu entreter? ADepartamento de ArmadilhasEle reúne objetos e pinturas que o público raramente vê, com empréstimos do Museu de Medicina e Museu de Design Bruxelas.

Uma mulher infinitaremonta às representações das mulheres de Mangbetu no Congo, e ao modo como os artistas afrodescendentes as retomaram e as sequestraram. O museu também apresenta novas obras de Otobong Nkanga, Joshua Serafin e Joëlle Tuerlinckx. O programa combina projeções e performances com essas exposições, incluindo três peças do coreógrafo Harald Beharie apresentadas pela primeira vez juntos.

O que podemos ver sem bilhete nos dias 28 e 29 de novembro?

O fim de semana de abertura começa sábado às 10h e termina domingo 29 de novembro às 22h hora de Bruxelas. Kanal anuncia 36 horas de programação, com concertos, performances, projeções e oficinas. Os 30 000 bilhetes reservados dizem respeito às exposições inaugurais: não condicionam o acesso ao edifício nem as animações gratuitas que o museu programa nos seus espaços públicos.

O local está localizado na Praça Sainctelette, perto da Estação de Metrô Yser. Para visitantes que não têm espaço de estacionamento para galerias, o showroom e animações de acesso aberto permitem uma primeira visita. O centro distingue estes espaços do edifício anexo K1, localizado do outro lado do canal e não acessível por cadeira de rodas. Exposições não fecham no final das festividades: alguns correm até a primavera de 2027 e a grande apresentação das coleções continua até janeiro de 2028.

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