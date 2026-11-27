A Suprema Corte da Colúmbia Britânica rejeitou o recurso da mãe de Sam O’Neill, um médico e uma associação. Os hospitais confessionais em causa podem continuar a não prestar assistência médica no morrer in situ. Em Vancouver, uma unidade próxima em St. Paul agora recebe pacientes elegíveis.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Na sexta-feira, 27 de novembro, o Supremo Tribunal da Colúmbia Britânica rejeitou um recurso contra as regras que permitem aos hospitais confessionais não prestar assistência médica para morrer em suas instalações. O julgamento diz respeito à organização do cuidado na província. Não altera os critérios de elegibilidade canadenses para morrer assistido.

Em Vancouver, um remédio resultante da transferência de Sam O

No Hospital St. Paul, uma instalação católica de Vancouver gerida pela Providence Health Care, os pacientes podem ser avaliados no local por partes interessadas externas. Aqueles cujo pedido de assistência médica para morrer é aceito devem, no entanto, deixar as instalações operadas pela Providência para receber o serviço.

Em fevereiro de 2023, Sam O Em 4 de abril, ela foi transferida para outra instalação em Vancouver. A equipe colocou sob sedação por causa da dor que sentia. Ela não recuperou a consciência. Seus parentes descreveram uma partida apressada e sentiram que a transferência havia aumentado seu sofrimento. O tribunal não considerou este nexo de causalidade estabelecido.

Sua mãe, Gaye O Neill, apresentou o recurso em 2024 com o médico de cuidados paliativos Jyothi Jayaraman e morrendo com dignidade Canadá. Os candidatos não exigiam que o pessoal católico fosse forçado a prestar assistência na morte. Sugeriram que equipes externas poderiam intervir no local, inclusive em instituições que se recusaram a praticá-lo.

O que o juiz decidiu sobre ajuda médica na morte

O juiz-chefe Ronald Skolrood reviu as políticas do Ministério da Saúde provincial, da Autoridade Costeira de Vancouver e da Providence Health Care. Os candidatos invocaram a liberdade de consciência e religião, bem como o direito dos pacientes à vida, liberdade e segurança da pessoa, protegida pela Carta Canadense de Direitos e Liberdades.

Quanto ao Tribunal de Justiça, o processo difere do acórdãoCarterde 2015. O Supremo Tribunal do Canadá invalidava então uma proibição criminal que impedia o acesso à ajuda na morte. As políticas desafiadas em Vancouver definem onde o serviço é prestado. O juiz observou que os quatro pacientes cujos casos haviam sido examinados haviam recebido assistência médica para morrer em ou pouco tempo depois. A Comissão não considerou que as provas apresentadas permitissem uma violação dos direitos invocados.

Ele também concluiu que essas regras não obrigavam os pacientes a aderir às crenças católicas. Para os médicos, o juiz considerou que a liberdade de consciência não lhes dava o direito de exigir que eles praticam a morte assistida no estabelecimento de sua escolha. O acórdão não resolve a questão levantada na alternativa pela Providência de submeter a sua própria política à Carta: a rejeição das queixas tornou este exame desnecessário.

Unidade perto do hospital desde janeiro de 2025

A rota imposta aos pacientes em St. Paul mudou desde o caso O-Neill. Em janeiro de 2025, Vancouver Coastal Health abriu a Unidade Shoreline. Ela se junta ao hospital e se junta de um corredor interno. Os pacientes geralmente podem ser tomados sem uma ambulância. A autoridade sanitária, não o hospital católico, opera esta unidade e coordena as transferências.

Com base nos fatos registrados pelo tribunal, todos os pacientes avaliados e declarados elegíveis para São Paulo foram atendidos lá desde a abertura da Shoreline. Este acordo não elimina a transferência e não descreve a situação em outras instituições denominacionais na província. A decisão de 27 de novembro mantém a regra que permite que essas instituições não ofereçam assistência médica para morrer no local.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews