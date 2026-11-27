Jean-Claude Vannier morreu na quinta-feira aos 83. Ele havia escrito a música do « Melody Nelson Ballade » e dirigido a orquestra do álbum de Serge Gainsbourg. Sua jornada vai de música para discos onde sons, coros e mandalinas desempenham o papel principal.

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Jean-Claude Vannier morreu na quinta-feira aos 83. Ele havia escrito a música do « Melody Nelson Ballade » e dirigido a orquestra do álbum de Serge Gainsbourg. Sua jornada vai de música para discos onde sons, coros e mandalinas desempenham o papel principal.

Em « Melody Nelson », muito mais do que cordas

O compositor, arranjador e maestro Jean-Claude Vannier morreu em 26 de novembro de 2026 em Paris. Uma de suas filhas anunciou sua morte na sexta-feira. Tinha 83 anos. Entre os registos com a sua assinatura,História de Melody Nelson, publicado por Barclay em 1971, é o mais conhecido. Ele dirigiu a orquestra, assinou os arranjos e compôs várias músicas. A « Ballade de Melody Nelson », da qual Serge Gainsbourg escreveu a letra, é um dos títulos cuja música pertence a ele.

Em suas memórias, Vannier descreveu uma ordem de trabalho que ilumina o disco: Gainsbourg tinha imaginado o caráter de Melody, mas algumas das músicas e cordas já haviam tomado forma quando a história foi escrita. Ouvindo a « Ballade », a orquestra não chega apenas para destacar um refrão. No baixo e na guitarra, linhas de cordas são usadas para instalar a tensão da música antes mesmo da letra dizer o motivo.

Os créditos também permitem distinguir papéis sem atribuir nenhum álbum a um ou outro. Gainsbourg assinou a música de Melody e Valse de Melody, em particular. Vannier compôs a « Ballade » e dirigiu a orquestra no disco. O folheto coloca as sessões de gravação de som em janeiro de 1971 no estúdio des Dames, em Paris.

Um disco próprio, com coros e sons

No ano seguinte, Vannier compôs as partes instrumentais deMatador de moscas de criançasOs papéis são invertidos: desta vez, é de uma obra de Vannier que Gainsburg imagina um quadro narrativo. A orquestra, coros e sons avançam uma história de que as praias não precisam de um cantor em primeiro plano. O álbum será relançado pela gravadora britânica Finders Keepers, que também ajudará a colocar ambos os trabalhos de volta ao palco.

Em 21 de outubro de 2006, no Barbican Centre, em Londres, Vannier dirigiu as duas músicas com a BBC Concert Orchestra e o Crouch End Festival Chorus. Brigitte Fontaine e Jarvis Cocker estão entre os convidados. A reprise retornou a Paris em 22 e 23 de outubro de 2008 no Cité de la musique. No programa, o Orchestra Lamoureux e o Jeune Choeur de Paris encontram músicos associados com a gravação doMelody Nelson, incluindo o baixista Herbie Flowers. O programa também atribui um som, Michel Musseau, e um bombardeio, confiado a Tanguy Allain.

Canções para outros e registros em seu nome

O catálogo de Vannier vai além destas duas obras. Para Michel Jonaz, ele assinou letras e músicas de « Super Nana ». « Branch quebrado » aparece em suas colaborações com Françoise Hardy; « É a vida que a quer » naqueles com Jane Birkin. Ele também gravou suas próprias canções: « Papa coton » aparece em um álbum publicado sob seu nome em 1975. De uma sessão para outra, seu trabalho poderia, portanto, passar de um arranjo para uma voz para escrever uma canção inteira.

Vannier dedicou um disco instrumental a Georges Brassens, incluindo o uso de bandas e caixas de música. Ele continuou este trabalho em selos até 2020. Em 2025, o rótulo Ipecac publicouJean Claude Vannier e sua Orquestra Mandolina, um disco desenhado em torno do bandolinista Vincent Beer-Asker. Meio século depois de seus primeiros álbuns, ele começou novamente com outro conjunto e outros instrumentos.

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