O regulador americano deu luz verde condicional ao Starmind. Os EUA não permitem um serviço global, mas a Europa, a China e os países sem lançadores partilham o risco de uma implantação maciça.

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O regulador americano deu luz verde condicional ao Starmind. Os EUA não permitem um serviço global, mas a Europa, a China e os países sem lançadores partilham o risco de uma implantação maciça.

O milhão é um tecto, não uma frota

Em 25 de novembro, o Escritório Espacial da Comissão Federal de Comunicações (FCC) aprovou parcialmente o projeto Starmind da SpaceX. O grupo de Elon Musk quer que os processadores trabalhem em órbita baixa e retornem os resultados à Terra. A decisão refere-se especificamente às frequências de rádio de emergência que permitiriam a localização e pilotagem por satélite se as suas ligações ópticas não existissem. Não é elegível como licença global para comercializar o serviço ou como luz verde incondicional para todas as órbitas previstas.

A licença caduca se SpaceX não cumprir seus marcos: pelo menos uma aeronave operacional em 25 de novembro de 2033, 100.000 em 2035, 500.000 em 2038, e um milhão em 2040. No intervalo entre os dois primeiros marcos, a mudança de um único satélite para 100.000 representaria uma média de quase 137 atualizações por dia, se SpaceX esperasse pelo primeiro atraso. Em comparação, a Agência Espacial Europeia (ESA) identificou pouco mais de 4.000 novas cargas em órbita por todos os atores globais em 2025. A comparação mede o fosso industrial a ultrapassar, não uma previsão de lançamento.

Uma decisão americana, um custo partilhado

A ESA tinha cerca de 15.800 satélites ainda funcionais em 17 de novembro de 2026. O teto do SpaceX é mais de 60 vezes o inventário global. Mesmo a implantação parcial aumentaria o número de reconciliações a serem monitorizadas. Para um operador estrangeiro, quer opere um satélite meteorológico, um instrumento científico ou uma pequena constelação comercial, programando uma fuga mobilizada pela equipe, pode consumir combustível e, por vezes, requer a interrupção de uma observação. Não há garantia de que a sua capacidade de monitorização ou flexibilidade seja comparável à de um grupo capaz de substituir as suas aeronaves em série.

A FCC aceitou o plano de prevenção de detritos para aeronaves num raio de 600 quilómetros. Acima, requer um arquivo de alteração com um plano final antes da implantação. Também adiou a sua decisão sobre a isenção solicitada pela SpaceX para certos modos de aposentadoria no final da vida. O regulador exige balanços bianuais, incluindo o número de reconciliações e receitas. Estes dados podem tornar o risco mensurável; não criam fundos para pagar as manobras de outros operadores. Nos termos do direito internacional, a responsabilidade do Estado de lançamento é, em princípio, absoluta pelos danos causados ao solo ou às aeronaves em voo; No espaço, depende da falha. No entanto, um custo adicional de operação sem uma colisão não é automaticamente compensado.

As frequências dão a outros países uma alavanca, não um veto geral

A FCC exige que a SpaceX respeite os seus registos junto da União Internacional de Telecomunicações (UIT). Nas faixas de salvamento autorizadas, a empresa não deve ser protegida contra interferências e não deve causar interferências. A interferência nociva documentada deve resultar na cessação da operação até que seja resolvida. Para as outras administrações, a coordenação das frequências e a autorização das estações terrestres são meios de acção concretos. Negar uma ponte terrestre em seu território, no entanto, não impede que um satélite sobrevoe ela ou remova perigos físicos em órbita.

Europa e China de diferentes posições

A União Europeia aumentou o seu projecto IRIS2 para 348 satélites, com o objectivo de assegurar, nomeadamente, as suas comunicações governamentais. Esta rede por si só não fornece um equivalente a Starmind: possuir um link de satélite e possuir os processadores que realizam os cálculos são duas coisas diferentes. Para uma administração europeia, portanto, a escolha não é simplesmente comprar largura de banda. É também sobre onde seus dados são processados, quem controla as chaves de criptografia, que lei regula o contrato e se o serviço pode ser transferido para outro provedor.

A China já lançou, em maio de 2025, um primeiro lote de doze satélites de computação para o programa liderado pelo Laboratório Zhejiang. Este lançamento estabelece a existência de uma indústria concorrente, não uma capacidade de computação comparável à prometida pela SpaceX. Os países sem um lançador ou um grande mercado interno poderão ter acesso a novas capacidades sem criar imediatamente um grande centro de dados. Mas se foguetes, links e cálculos dependem do mesmo fornecedor, o custo da mudança do operador aumenta e a capacidade de negociar diminui. Para esses países, a portabilidade de dados e software contaria tanto quanto o preço exibido.

Solar não regula calor ou preço

Em órbita, os painéis solares podem alimentar as máquinas, mas o vácuo não esfria um processador por convecção: o calor deve ser evacuado por radiadores. O equipamento também deve resistir à radiação e permanecer economicamente útil o suficiente para absorver sua órbita. Para alguns dados capturados no espaço, processá-los lá em cima pode evitar grandes transferências. No entanto, para o treinamento de grandes modelos alimentados por dados terrestres, é necessário demonstrar o fluxo entre as máquinas, o custo da ligação e a capacidade de continuar os cálculos quando parte do equipamento falha.

A FCC estabeleceu um horário de satélite, sem energia informática. O seu documento não apresenta um preço de cálculo, de consumo durante todo o ciclo de vida ou de capacidade comercialmente disponível por país. O primeiro teste do projeto será, portanto, menos o número anunciado do que a publicação de medições comparáveis: quanto cálculo útil o primeiro lote fornece, que custo, e quantas manobras ou retiradas inesperadas.

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