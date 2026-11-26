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1941: Quando Catroux proclama a independência do Líbano
Em 26 de novembro de 1941, Georges Catroux proclamou a independência do Líbano em nome da França livre. Três dias depois, De Gaulle confirmou que o mandato permaneceu em vigor na lei. De volta a esta independência proclamada antes de ser reconhecido. Arquivos: Australian War Memorial. Voz de síntese e legendas Libnanews.
https://libnanews.com/26-novembro-1941-catroux-proclamation-lindependance-du-liban/
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