Sombras de Beirute acontece em Salónica

Selecionado em Open Horizons em Thessaloniki, o filme de Tina Gharavi segue o retorno ao Líbano de uma mulher com sede em Londres. Co-escrito e interpretado por Tala Calil, foi filmado entre Beirute e Sofia, sob condições marcadas por crises libanesas.

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« Shadows of Beirute », filme de Tina Gharavi, é destaque na seleção Open Horizons no 67o Festival Internacional de Cinema de Salónica. O programa oficial colocou sua projeção em 6 de novembro de 2026 às 17h na sala Frida Lippa. O filme encena o regresso ao Líbano de uma mulher que vivia em Londres, que foi chamada para o seu pai moribundo.

Esta produção reúne a Bulgária, o Líbano e o Reino Unido. Dura 87 minutos e combina inglês e árabe. Tala Calil assumiu o papel principal e co-escrito o roteiro com o diretor.

Sombras de Beirute, entre colapso familiar e retorno

Lana organizou sua vida em Londres em torno de rotinas projetadas para conter transtorno obsessivo compulsivo. O anúncio da doença do pai quebra esse equilíbrio. Em Beirute, ela encontra Sirine, uma funcionária de primeiros socorros que a acompanha neste difícil retorno.

A história combina assim uma relação familiar danificada, amizade inesperada e confronto com uma cidade de longa data. Assaad Bouab, Flavia Bechara e Michael E. Rodgers estão presentes nos créditos, ao lado de Tala Calil.

Um filme compartilhado entre Sofia e Beirute

As condições de produção pesaram directamente na produção do filme. De acordo com as notas da equipe, o tiroteio foi dividido entre o Líbano e a Bulgária durante um período marcado pela pandemia, colapso econômico e as consequências da explosão portuária de 4 de agosto de 2020.

Ao trabalhar em Beirute, a equipe reconstruiu parte da cidade em uma decoração exterior dos estúdios Nu Boyana em Sofia. Ela filmou as cenas restantes no Líbano cerca de um ano depois. As imagens de Beirute na tela, portanto, não são todas de um tiroteio na capital.

Tala Calil desenvolveu o projeto a partir de experiências pessoais, antes de trabalhar com Tina Gharavi no cenário final. As notas de produção referem-se, em particular, ao afastamento familiar e aos vestígios deixados pelo trauma. É uma ficção, não um documentário sobre a explosão.

Tráfego internacional

O catálogo grego lista o filme em Open Horizons. Tina Gharavi já havia dirigido « I Am Nasrine », o que lhe valeu uma indicação BAFTA na categoria de primeiros filmes.

A comunicação britânica do filme anunciou um lançamento em 25 de setembro de 2026. A sua apresentação em Salónica é outra etapa deste movimento internacional. O Garden Cinema em Londres também gravou num programa com uma reunião anunciada com Tala Calil, organizada por Fátima Serghini.

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