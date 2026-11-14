Na escola, a confiança não é decretada

O respeito de um professor é medido pelo silêncio da classe ou pela possibilidade de fazer uma pergunta? Profissionais da educação no Líbano descrevem diferentes expectativas, reforçadas por intercâmbios digitais. Seu depoimento mostra a importância de regras legíveis, o direito de relatar dificuldades e limites para proteger o tempo dos professores. Estas experiências não são um inquérito nacional. Eles lançam luz sobre situações concretas, desde discordância de classe até mensagens pós-curso.

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Fazer uma pergunta, desafiar uma nota, apontar uma palavra dolorosa: confiança na escola não implica uma falta de discordância. Depende também de como uma instituição trata essas situações. No Líbano, a relação entre alunos, professores e pais tem agora de lidar com intercâmbios digitais que vão além da sala de aula e com diferentes expectativas de autoridade.

Três decisões muito concretas atravessam estas tensões: distinguir um desafio de uma infracção, organizar a escuta das queixas e fixar os limites de contacto fora dos tribunais. Os profissionais entrevistados sobre esses temas não compartilham o mesmo diagnóstico. Suas experiências lançam luz sobre as práticas, sem constituir uma medida representativa de todas as escolas libanesas.

Uma pergunta nem sempre é uma provocação

Para o conselheiro educacional Abdelrahman Makki, o professor já não ocupa o mesmo lugar no acesso ao conhecimento. O aluno tem informações e referências fora da escola. O professor deve, portanto, acompanhar as aprendizagens, em vez de apenas transmitir conhecimentos. Nessa perspectiva, discutir sua afirmação não constitui necessariamente uma falta de respeito.

Leila Chamseddine, pesquisadora em antropologia e mídia, distingue várias situações muitas vezes confusas. Uma forma diferente de se expressar, uma tensão em torno da autonomia e uma ofensa real não fazem parte do mesmo registro. Na sua opinião, um desacordo intergeracional sobre códigos de polidez por si só não prova o desaparecimento do respeito.

O professor de filosofia Firas Hariri, que leciona na escola pública secundária, por sua vez vê maior atenção dos alunos ao tom do funcionário. A escolha das palavras e a personalidade do professor influenciam a relação. Não considera automaticamente o uso do primeiro nome de um professor como sinal de insolência.

Patrick Rizkallah, professor particular e sindicalista, expressou uma preocupação diferente. Ele acredita que as regras de comportamento e a consideração dada ao professor enfraqueceram. Ele ressalta a dificuldade de ter que ensinar, manter a classe e acompanhar essas transformações ao mesmo tempo. Essas avaliações divergentes mostram que a mesma conduta nem sempre recebe a mesma interpretação.

A confiança entre alunos e professores requer palavras

Rita Assaf, conselheira psicossocial e especialista em avaliação de professores, insiste na distinção entre uma pessoa e seu comportamento. Uma observação deve ser feita sobre o ato a ser corrigido, sem reduzir o aluno a um rótulo desvalorizado. Em sua opinião, essa distinção permite que um erro seja explicado sem transformar o lembrete em um julgamento sobre a criança.

Convida igualmente a Comissão a analisar os motivos da recusa. Esta pode ser uma busca de atenção, dificuldade de aprendizagem ou medo de falhar diante dos outros. Assim, comportamento isolado não é suficiente para caracterizar um estudante. Sua análise defende uma relação baseada na confiança, onde a expressão permanece possível sem remover os limites.

No comando da escola pública de Maarouf-Saad, Saadiyé Bassiouni observa que os alunos se atrevem a contar à administração mais sobre o que está acontecendo na sala de aula. Eles podem relatar o comportamento de um professor sem temer uma sanção para apenas falar. A existência desta possibilidade não resolve automaticamente o conteúdo de uma queixa: permite que a dificuldade seja ouvida.

Mensagens escolares vão além das horas

Grupos de correio são usados para transmitir documentos, decisões e informações práticas. Para Firas Hariri, seu uso combina mais espaço profissional e privacidade. O telefone, uma vez apresentado principalmente como um objeto a ser removido da classe, também se tornou uma ferramenta para a operação escolar.

Saadiyé Bassiouni destaca os possíveis efeitos desses intercâmbios no tempo familiar dos professores. Abdelrahman Makki não coloca o limite no mesmo lugar: ele acredita que o professor pode determinar-se quando responder. Leila Chamseddine sublinha a necessidade de explicitar os calendários, objectivos e limites de contacto. Acesso rápido a um professor não significa disponibilidade permanente.

O papel dos pais não se limita aos deveres de casa

Saadiyé Bassiouni observa que alguns pais focam seu acompanhamento nas aulas, sem conhecer as demais dimensões da vida escolar. Leïla Chamseddine insiste na qualidade da escuta: compreender um conflito envolve ouvir a criança e ajudá-la a lidar com isso, em vez de apenas ver a presença ou ausência dos pais.

A instituição também é responsável. Firas Hariri acredita que as ferramentas escolares nem sempre acompanharam essas mudanças. Leïla Chamseddine lembra que proteger o lugar do professor requer condições de trabalho adequadas. A gestão de uma queixa, as regras dos grupos digitais e o apoio à gestão continuam a ser decisões concretas a organizar em cada escola.

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