A Somália dá 72 horas ao Embaixador dos Emirados Árabes Unidos para deixar o país e chama seu representante em Abu Dhabi para consultas. Os Emirates alegam ter fechado sua embaixada em Mogadíscio em janeiro de 2026. Os anúncios de 19 de novembro não estabeleceram qualquer saída efetiva ou ruptura das relações diplomáticas.

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Na quinta-feira, 19 de novembro, o Governo somali ordenou que o embaixador dos Emirados Árabes Unidos deixasse o país dentro de 72 horas. Ele também chamou seu representante em Abu Dhabi para consultas. O Ministério das Relações Exteriores de Emirati afirma que sua embaixada em Mogadíscio já estava fechada e seu pessoal diplomático retirado desde janeiro.

Mogadíscio também recorda seu Embaixador

O Ministro da Informação da Somália, Abdulfatah Kasim Mohamud, anunciou as duas medidas no final do Conselho de Ministros presidido pelo Primeiro-Ministro Hamza Abdi Barre. O governo também pediu ao seu Ministério das Relações Exteriores que trouxesse suas queixas para outros estados e organizações internacionais. O Ministro não anunciou uma ruptura formal nas relações diplomáticas.

O atraso de 72 horas diz respeito à ordem de Mogadíscio. O anúncio nem estabeleceu que o embaixador Emirati ainda estava na Somália no momento da decisão, nem que ele tinha partido desde então. O lembrete para consultas diz respeito ao representante da Somália em Abu Dhabi e não corresponde a um encerramento anunciado da embaixada da Somália.

Abu Dhabi alega ter encerrado sua missão em janeiro

Numa declaração emitida no mesmo dia, os Emirates condenaram a atitude do governo somali, que considerava hostil, e acusaram-no de misturar suas lutas internas de poder com relações bilaterais. O Ministério Emirati declarou que tinha encerrado a sua missão e retirado o seu pessoal diplomático em Janeiro de 2026, citando, em especial, o cancelamento de acordos bilaterais por parte de Mogadíscio. No entanto, reafirmou o seu compromisso de manter laços com a população somali, em particular com a comunidade dos Emirados.

O papel das autoridades regionais no centro do litígio

Dois dias antes da reunião do governo, o presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, acusou os Emirates de terem concluído acordos portuários com administrações regionais sem passar pelas autoridades federais. Seu governo descreveu esses passos como uma violação de sua soberania. O comunicado de Emirati rejeita a atitude de Mogadíscio sem responder ponto a ponto dessas acusações. Por conseguinte, a decisão de 19 de Novembro acrescenta medidas destinadas aos representantes de ambos os países ao diferendo sobre os acordos denunciados em Janeiro.

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