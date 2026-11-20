O Conselho de Segurança realizou as suas consultas sobre o Líbano e a UNIFIL especifica o seu apoio humanitário. Bagdá ordenou a reabertura das estradas em Jurf al-Sakhr. O ponto abrange igualmente as deslocações ao Iémen, os debates sobre a Ucrânia, a Cimeira de Bruxelas e as novas regras de crédito francesas.

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O Conselho de Segurança analisou a implementação da Resolução 1701 no Líbano, e as Nações Unidas detalham a assistência facilitada pela UNIFIL. Bagdá anuncia um comando conjunto em Jurf al-Sakhr, enquanto as Nações Unidas avisam sobre deslocamento no Iêmen. Na Europa, Bruxelas aguarda o Primeiro-Ministro britânico e a França aplica as suas novas regras em matéria de crédito ao consumo.

Sul do Líbano: 1701 consultas realizadas

O Conselho de Segurança realizou consultas encerradas na quinta-feira, 19 de Novembro, sobre a aplicação da Resolução 1701. Jean-Pierre Lacroix, responsável pelas operações de paz, fez apresentações. O comunicado de imprensa das Nações Unidas confirmou a reunião, sem anunciar qualquer votação ou decisão sobre uma presença internacional para suceder a UNIFIL.

No terreno, as Nações Unidas informam que a UNIFIL facilitou nove missões humanitárias de 16 a 18 de Novembro, em coordenação com o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários. Relata também restrições de viagem que atrasaram ou impediram certas atividades dos pacificadores. Esta revisão abrange os três dias anteriores. O mandato actual decorre até 31 de Dezembro de 2026, antes de uma retirada gradual prevista para 2027. Este prazo não termina com a resolução 1701.

Em Bekaa, não na fronteira sul, Israel anunciou na quinta-feira uma greve na área de Janta. A qualificação do local como antigo centro de Hezbollah é da responsabilidade do exército israelense. Nenhuma avaliação desta greve poderia ser feita independentemente neste momento.

Iraque: ordens de Bagdá reabrindo estradas em Jurf al-Sakhr

O governo iraquiano anunciou a criação de um comando conjunto em Jurf al-Sakhr, também conhecido como Jurf al-Nasr. O Primeiro-Ministro Ali Faleh al-Zaïdi pediu para acelerar a reabertura de estradas fechadas. O anúncio especifica o quadro administrativo do regime. Não confirma a real reabertura de todos os eixos ou a retirada do Kataëb Hezbollah, uma organização iraquiana distinta do Hezbollah libanês.

Bagdá havia anunciado primeiro uma ordem para entrar na área, com base em uma investigação sobre o suposto tráfico de petróleo. A decisão de organizar um comando conjunto não resolve as acusações. A assunção de cargo anunciada na sexta-feira e a sua implementação continuam a ser distintas.

Iémen: ONU alerta sobre as viagens desde agosto

Mais de 350 mil pessoas tiveram de sair de suas casas desde agosto no Iêmen, de acordo com as informações da imprensa da ONU na quinta-feira. O número refere-se a viagens relatadas, não a pessoas já resgatadas. O encerramento de estradas priva os moradores do acesso regular a alimentos e medicamentos, diz a organização. O oficial de ajuda de emergência Tom Fletcher falou com as autoridades iemenitas e pediu que o acesso humanitário fosse mantido.

Ucrânia: Ainda não há data para negociações de quatro partidos

Após a reunião de Berlim, Volodymyr Zelensky discutiu a perspectiva de intercâmbios entre Ucrânia, Europeus, Estados Unidos e Rússia. O chanceler alemão Friedrich Merz mencionou a busca por um lugar neutro. Estas são as etapas preparatórias: não é estabelecida uma data nem um lugar nem a participação da Rússia neste formato.

Este projeto é distinto do encontro de Shenzhen entre os presidentes dos EUA, chineses e russos. Em Berlim, Alemanha, França, Reino Unido e Ucrânia propuseram uma trégua sobre a infraestrutura energética durante o inverno e sobre as exportações de alimentos para o Mar Negro. Estas propostas não constituem um cessar-fogo aceite por Moscovo.

Bruxelas: segunda cimeira UE-UK

António Costa e Ursula von der Leyen vão encontrar-se com o Primeiro-Ministro britânico Andy Burnham na sexta-feira em Bruxelas. O Conselho Europeu anuncia um início indicativo às 10H30. Londres, por exemplo, apresentou ligações sobre o comércio agroalimentar e a mobilidade dos jovens. O regime de mobilidade proposto seria limitado no tempo e sujeito a um limite máximo. Não restabelece a livre circulação e ainda não foi anunciado qualquer resultado da cimeira.

França: Novas regras para o crédito ao consumo

A ordem de transposição entra em vigor na sexta-feira. Alarga o quadro de protecção a certos créditos de baixo valor e a pagamentos fraccionados, mas não sujeita a qualquer período de pagamento concedido por um vendedor. Os contratos já em curso são, em princípio, regidos por regras anteriores. No entanto, o texto prevê excepções para certas disposições relativas a contratos indeterminados.

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