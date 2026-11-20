Anthropic terminou sua primeira sessão no Nasdaq em $97,17, ou 17,07 por cento acima do preço estabelecido para sua introdução. O título tinha começado em $111.50. Os dados do mercado e o prospecto permitem distinguir o preço de fecho, o produto da oferta e os direitos de voto.

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Anthropic terminou sua primeira sessão no Nasdaq em $97.17 na quinta-feira, 19 novembro, ou 17,07 por cento acima de seu preço introdutório $83. O título de criador de Claude, no entanto, vendeu quase 13% entre seu primeiro curso de $111.50 e o encerramento. Estas duas variações medem pontos de partida diferentes.

Antrópico em Nasdaq: 111.50 a 97.17 dólares

A ação Classe A, listada sob o símbolo ANT, atingiu US$ 115,10 em sessão e recebeu um mínimo de US$ 92,72, de acordo com a história oficial de Nasdaq. Acabou sob o seu preço de abertura, mas acima do preço fixado no dia anterior para os investidores servidos durante o investimento inicial. Em dólares, a diferença é 14.17 do fornecimento e 14.33 da abertura.

Nasdaq registrou 857,3 milhões de títulos trocados durante a sessão. Este volume conta títulos negociados, em que a mesma ação pode mudar de mãos várias vezes. Não mede o número de novas acções emitidas nem a percentagem de assinantes que revendem os seus títulos.

A primeira sessão não altera o preço da oferta

O prospecto final fixa a oferta em 980 milhões de ações de Classe A, em 83 dólares cada. Isto representa $81,34 bilhões brutos, antes de taxas e comissões. Deste total, 79,38 bilhões são ações vendidas pela Anthropic e 1,96 bilhões pelos acionistas existentes. A empresa não toca no produto destas últimas vendas. O aumento de preços na quinta-feira não altera nenhum destes montantes.

O documento também prevê uma colocação privada condicional de US $ 26 bilhões com sete parceiros industriais. Trata-se de uma transacção separada, ao mesmo preço unitário, mas em títulos da categoria N. O valor da oferta pública também não é o valor total da Anthropic: esta estimativa depende do número de ações e dos instrumentos que podem dar origem a novos títulos.

O título listado é apenas uma classe de ações

Na Nasdaq classe de troca A ações, cada um dos quais dá um voto. Os títulos da classe N, detidos principalmente por parceiros industriais, têm os mesmos direitos económicos, mas não dão, em princípio, o direito de voto. O prospecto também prevê que uma ação da Classe F, sem direitos econômicos, aloque 50,1% dos votos sobre decisões apresentadas aos acionistas em geral à estrutura de cofundador, com exceção da eleição de diretores designados pela Classe T.

O início do comércio no dia 19 e a liquidação da oferta são duas etapas distintas. Antrópico previsto para o acordo na sexta-feira, 20 de novembro, sob condições normais. O encerramento da primeira sessão não confirma nem a liquidação nem o exercício da opção de compra adicional concedida aos bancos.

Fotografia de arquivo: telas de Nasdaq na Times Square, Nova Iorque, 6 de dezembro de 2007. bfishadow / Wikimedia Commons,CC BY 2.0Foto inteiro redimensionado, vestido editorial Libnanews. A imagem não mostra a introdução do Antrópico.

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