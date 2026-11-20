Mayr-Melnhof Karton prevê uma perda líquida de 270 a 340 milhões de euros em 2026. O fabricante austríaco de papel distingue entre a depreciação contabilística dos seus activos e o aumento dos custos energéticos. A eliminação da maior parte da sua actividade de embalagem ao KPS continua a ser uma transacção separada, sujeita às autorizações exigidas.

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O papeleiro austríaco Mayr-Melnhof Karton antecipa uma perda líquida de 270 a 340 milhões de euros para 2026. Numa comunicação de 19 de Novembro, o Grupo distinguiu a depreciação contabilística da sua indústria de papelão e papel do aumento do seu gasto energético. A eliminação anunciada da maioria dos seus negócios de embalagem continua a ser uma transacção separada.

O grupo, que tinha obtido um lucro líquido de 77 milhões de euros em 2025, prevê uma depreciação de 2026 entre 250 milhões de euros e 300 milhões de euros. A avaliação, realizada de acordo com as IFRS, abrange equipamentos e outros ativos de capital tangíveis, bem como diferenças de aquisição na divisão de papelão e papel. A principal explicação para isso é uma revisão descendente dos fluxos de caixa futuros esperados.

Custos contabilísticos e operacionais separados

A depreciação reduz o valor dos activos contabilizados. Por si só, não corresponde a um desembolso de 250-300 milhões de euros. No entanto, pesa sobre o resultado líquido que o grupo pretende publicar para o exercício.

O MM Group exclui esta taxa do seu EBITDA ajustado, um indicador de desempenho antes de juros, impostos e depreciação. No entanto, espera um EBITDA ajustado de 300 a 320 milhões de euros em 2026, em comparação com 395 milhões em 2025 numa base pro forma fora da TANN, de acordo com a apresentação do grupo. A empresa atribuiu a maior parte deste declínio ao aumento dos custos de energia em papelão e papel. Por conseguinte, as perdas líquidas e o EBITDA ajustado não medem os mesmos efeitos, e os valores de 2026 continuam a ser previsões.

A embalagem é transferida separadamente

Em 9 de novembro, dez dias antes desta divulgação financeira, o MM Group anunciou um acordo de alienação do seu negócio de embalagem a uma nova empresa controlada pela KPS Capital Partners. Após a conclusão, a KPS teria 70% da empresa e MM Group 30%. O perímetro inclui embalagens de alimentos topo de gama, excluindo o Irão e a Tunísia, bem como embalagens farmacêuticas e sanitárias. O cartão e o papel permaneceriam no centro da actividade do Grupo MM. Um acordo de fornecimento a longo prazo deve associar as duas actividades após a alienação.

Os 2,4 mil milhões de euros anunciados representam o valor empresarial do negócio da embalagem, não o montante que o MM Group espera receber. Após ter em conta o seu investimento estimado de 400 milhões para manter uma participação, o vendedor tenciona depositar em numerário de 1,8 a 1,9 mil milhões, sob reserva, nomeadamente, de ajustamentos de impostos, preços e calendários. A operação continua sujeita às autorizações necessárias. Para as actividades francesas em causa, está igualmente sujeita a consulta dos representantes do pessoal.

Foto do arquivo: Mayr-Melnhof website em Frohnleiten, Áustria, fotografado em 8 de setembro de 2019. O comunicado de imprensa não especifica se este site faz parte dos ativos depreciados.Griebi 01 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Foto completa redimensionada e layout Libnanews sob a mesma licença.

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