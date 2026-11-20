Dois fornecedores romenos anunciaram contratos de transporte e tratamento para a refinaria Petrotel-Lukoil. Seu valor estimado excede 10,3 milhões de lei. Estes anúncios não confirmam qualquer retoma da produção ou entrega de petróleo bruto. O Tesouro dos EUA substituiu a licença citada em ambas as declarações de mercado de ações.

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Em 19 de Novembro, dois fornecedores romenos anunciaram contratos com a Petrotel-Lukoil para o transporte de petróleo bruto importado e o manuseamento de produtos petrolíferos. Os montantes estimados das duas prestações em conjunto excedem 10,3 milhões de li. Estes contratos restabeleceram um quadro de abastecimento para a refinaria de Ploieşti, mas as empresas não anunciaram qualquer retoma da produção ou entrega efectiva.

Dois contratos para ligações diferentes

O Oil Terminal declarou à Bolsa de Valores de Bucareste um contrato de serviço estimado em 4.334 milhões de lei, válido a partir de 18 de Novembro. Abrange, nomeadamente, a descarga de petróleo bruto dos navios, a sua entrega ao transportador Conpet e a armazenagem e manuseamento de produtos refinados. Conpet anunciou separadamente um contrato de 5.993 milhões de lei para o transporte de petróleo importado entre o Terminal de Petróleo e a refinaria a partir de 19 de novembro.

Os 10.327 milhões de lei correspondem à adição de duas estimativas contratuais. Não são nem uma despesa real nem um investimento anunciado na refinaria. Ambos os anúncios não especificam os fornecedores do bruto ou as quantidades efectivamente enviadas. No seu resumo trimestral publicado em 12 de Novembro, a Conpet indicou que o encerramento da refinaria, um dos principais clientes da sua rede de importação, tinha reduzido significativamente os volumes transportados nessa rede.

Washington substitui a licença citada nos contratos

As duas declarações romenas mencionam a licença geral 131K dos EUA e um termo contratual até 31 de dezembro de 2026. Conpet afirma que o contrato termina automaticamente se a licença deixar de se aplicar e que nenhuma outra autorização do Escritório de Controle de ativos estrangeiros dos EUA, OFAC, permite sua execução contínua.

No mesmo dia, a OFAC substituiu a licença 131K pela 131L. Esta nova legislação permite determinadas operações, sob reserva de condições, necessárias à manutenção ou cessação ordenada das actividades das entidades em causa até 20 de Fevereiro de 2027. Permite também certas negociações de alienação até 19 de dezembro de 2026, sem permitir a própria venda. Nenhum dos dois requerentes indicou, na sua comunicação de 19 de Novembro, como esta alteração se aplicaria ao seu contrato. Só o calendário dos EUA não prolonga os prazos indicados em Bucareste.

Foto da capa: Petrotel-Lukoil refinaria em Ploieşti, 31 de maio de 2009. Arquivo, não relacionado com o estado atual do site.J Brew / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Redimensionado imagem inteira; composição Libnanews sob a mesma licença.

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