Uma escola equipada, um centro de recepção de água quente: a solidariedade entre as cidades pode ser medida por serviços muito concretos. A poucos dias do feriado nacional, a Associação Internacional de Prefeitos Francofones (IAMF) está preparando « Solidariedade Líbano », uma nova mobilização em benefício das comunidades libanesas.
O lançamento foi anunciado em 21 e 22 de novembro de 2026, para uma campanha até 31 de dezembro. O fundo proposto deve apoiar projetos definidos com os municípios: escolas, saúde, serviços públicos e acolhimento de pessoas deslocadas. Estão previstas contribuições municipais, eventos de solidariedade e participação de empresas ou da diáspora.
Em particular, a preparação conduziu a uma missão a Beirute de 14 a 17 de Outubro, liderada por Fatimetou Abdel Malick, Presidente da região de Nouakchott e Presidente Interino da AIMF, com representantes de Paris e Liège.
Uma decisão colectiva tomada em Namur
Esta abordagem alarga a declaração adoptada em 8 de Junho de 2026 em Namur pelo Gabinete de Associação. Os prefeitos afirmaram seu apoio aos seus homólogos libaneses e propuseram uma operação excepcional, apoiada pelo fundo de emergência, para contribuir para a reconstrução urbana, social e econômica.
O texto não separou esta ajuda da protecção dos habitantes. Solicita a cessação das hostilidades, o respeito do direito humanitário e o apoio internacional à reconstrução. As comunidades signatárias pretendem desempenhar o seu papel na restauração das infra-estruturas e das iniciativas de diálogo. Foi um compromisso de mobilizar recursos, não um registro de realizações já concluídas.
Em Jounieh, um precedente que podemos seguir
O interesse desta cooperação surge num programa anterior. Em 20 de dezembro de 2024, a AIMF apresentou trabalho com a Federação dos Municípios de Kesrouan-Ftouh: equipar escolas e locais para deslocados na região de Jounieh com equipamentos solares. Em especial, a electricidade deveria ser utilizada para aquecimento e abastecimento de água.
Vinte e uma instituições foram identificadas como prioridades. Nove então tinham financiamento. Esta diferença é importante: uma necessidade identificada não significa que uma instalação tenha sido paga, muito menos que já funcione. A monitorização ao longo do tempo permite não confundir estas etapas.
Nove locais equipados, de acordo com o balanço de março de 2025
O relatório publicado pela AIMF em 24 de março de 2025 traz a seguinte etapa: nove locais receberam equipamentos solares, seis escolas e três estabelecimentos religiosos. A associação indicou que acolheu 500 pessoas deslocadas. Este número descreve a situação relatada nessa data, e não o número de ocupantes em novembro de 2026.
O fundo de emergência tinha sido mobilizado em novembro de 2024. Lausanne, Genebra, Nyon, Port-Louis, Woluwe-Saint-Lambert e Quartiers-sub-Poissy estavam entre os contribuintes, ao lado da Federação Nacional de Planejamento Urbano e Agências de Eletricidade de Metz.
Os painéis e aquecedores de água atenderam às necessidades imediatas. De acordo com a associação, também tiveram de tornar os estabelecimentos menos dependentes de mudanças no custo da eletricidade. Não são relatadas poupanças reais medidas aqui. A visita de acompanhamento de Frédéric Vallier, Delegado Geral da AIMF, fez parte das atividades organizadas em Jounieh por volta de 20 de março de 2025.
Transformar o engajamento em serviços sustentáveis
O precedente de Jounieh dá um ponto de comparação útil para a próxima campanha, mas não prejudica o seu resultado. A fim de avaliar essa acção, é necessário poder distinguir as contribuições prometidas dos fundos recebidos e, em seguida, os projectos seleccionados dos equipamentos efectivamente entregues.
É nesta escala que a ajuda mútua se torna tangível para os habitantes: não pelo número de parceiros combinados, mas pela continuidade de um serviço. O desafio da « Solidariedade Líbano » será transformar uma mobilização internacional em conquistas locais cujos efeitos os municípios e seus usuários podem ver.
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