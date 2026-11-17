O Conselho de Ministros não se reunirá esta semana. A presidência do governo anunciou na terça-feira 17 de novembro em uma breve declaração que Nawaf Salam deve deixar o Líbano na quinta-feira para uma circunstância familiar privada.
O anúncio diz, portanto, respeito ao calendário do governo para a semana de 16-22 de novembro. A referida partida está prevista para quinta-feira, 19 de Novembro; Não é um anúncio de uma viagem já feita.
Nenhuma data de substituição anunciada
O comunicado não estabelece uma nova data para uma reunião do Conselho de Ministros. Não dá mais pormenores sobre a duração da ausência do Primeiro-Ministro. Não são divulgados mais pormenores sobre a situação familiar neste texto.
Adeclaração da Presidência pelo Conselholimita-se a esta mudança de calendário. Não anuncia quaisquer decisões ministeriais tomadas remotamente, nem altera a ordem do dia para uma futura sessão.
Foto do arquivo: Nawaf Salam em Qlayaat, março de 2025. Fundo Libnanews. Esta fotografia não representa a partida anunciada para 19 de novembro de 2026.
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