Sami Hassan Alawiyé anuncia que um consultor está encarregado de monitorar a reabilitação e modernização das usinas hidrelétricas Litani, após um encontro com Nawaf Salam. A gestão da água, a irrigação e o fornecimento de equipamentos públicos também foram discutidos. Nem o custo da missão, nem um calendário de trabalho, nem os ganhos de produção são especificados.

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Em 17 de novembro de 2026, o presidente do Escritório Nacional de Litani, Sami Hassan Alawiyé, anunciou que um consultor tinha sido nomeado para monitorar o projeto de reabilitação e modernização de energia hidrelétrica da Agência, com o apoio do primeiro-ministro Nawaf Salam. Ele falou após uma reunião no Grand Sérail entre o chefe de governo e o conselho de administração da instituição.

Segundo Alawiyé, as discussões incidiram sobre os desenvolvimentos relativos ao empréstimo do Banco Mundial para a modernização das centrais eléctricas. O anúncio marca um passo no seguimento do projeto. No entanto, não especifica a identidade do consultor, o montante da sua missão, nem um calendário de trabalho ou comissionamento.

Produção eléctrica, água e irrigação

O Conselho de Administração apresentou seu plano para o desenvolvimento de usinas hidrelétricas e a melhoria da gestão dos recursos hídricos. Foram igualmente discutidos projectos de irrigação, nomeadamente no Sul do Líbano e no Bekaa.

Alawiyé informou que o encontro tinha considerado as possibilidades de utilização e distribuição de energia hidrelétrica para abastecer instalações públicas essenciais. O objectivo é apoiar a sua continuidade de funcionamento com energia limpa. Nenhuma instituição beneficiária, volume de electricidade adicional ou calendário de serviço foi anunciado na presente declaração.

Financiamento a distinguir da sua execução

Em 3 de outubro de 2024, o Banco Mundial anunciou a aprovação de um projeto de 250 milhões de dólares para desenvolver energias renováveis, restaurar serviços de eletricidade e apoiar reformas do setor no Líbano. Este envelope diz respeito a um programa mais amplo: não deve ser apresentado como o custo da missão de consultoria anunciada nesta terça-feira.

O acompanhamento técnico, a execução efectiva do trabalho e o seu efeito na produção continuam a ser diferentes. A declaração do Presidente do Instituto ainda não permite quantificar os ganhos esperados para os utilizadores. Por outro lado, relata o apoio de Nawaf Salam para uma melhor coordenação entre as instituições públicas, a fim de evitar obstáculos ao funcionamento dos serviços.

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