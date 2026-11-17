A rádio militar israelense relata um alto risco de envolvimento do Hezbollah em uma nova guerra contra o Irã. Uma avaliação, não uma decisão estabelecida.

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A rádio militar israelense informou no domingo, 15 de novembro, uma avaliação de que Hezbollah teria uma probabilidade muito alta de participar em um novo confronto com o Irã. Atribui esta avaliação à inteligência militar israelita, Aman. Este é um cenário antecipado pelos serviços israelenses, não uma decisão anunciada pelo Hezbollah ou uma eclosão de guerra estabelecida.

Avaliação condicional

A avaliação baseia-se na hipótese de uma retomada da luta contra o Irão. O seu âmbito é, portanto, condicional: descreve a reacção que a inteligência israelita considera provável neste caso. Não define uma data, um limiar ou um calendário operacional. Aapresentação publicada pela rádio militarnão fornece as informações necessárias para verificar de forma independente esta avaliação.

Os números do arsenal continuam a ser estimativas

O relatório publicado em 15 de NovembroUltra Palestina, que atribui esses números ao rádio militar, evoca cerca de 10.000 foguetes e projéteis, bem como milhares de drones. Descreve também os esforços para aumentar as capacidades destas aeronaves. Essas ordens de magnitude não são um inventário verificado pela Libnanews. Eles não devem ser confundidos com o número de armas imediatamente utilizáveis ou o número de tiros que um grupo seria realmente capaz de realizar.

Capacidade militar e tomada de decisão política

Restam três questões: os meios disponíveis, a disponibilidade para os utilizar e as circunstâncias de um compromisso. Uma estimativa das acções por si só não corresponde às duas últimas. Da mesma forma, uma antecipação israelense não substitui um anúncio pelo movimento em causa. Para o Líbano, os riscos desta distinção são centrais: apresentar um risco como uma decisão já tomada seria transformar uma hipótese militar em um fato político.

Ilustração geográfica dos arquivos: Khiam visto de Marjayoun, data do tiroteio não estabelecida. Foto: François el Bacha / Libnanews. A imagem não representa um arsenal ou operações de novembro de 2026.

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