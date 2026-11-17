Uma nota de Joe Maalouf, apresentada em 4 de novembro de 2026 e publicada pelo Centro de Influência Cívica e pela Fundação Konrad-Adenauer no Líbano, propõe coordenar diplomacia e diáspora. Recomenda um mapeamento de competências, uma plataforma digital e um conselho consultivo global. O documento distingue três horizontes, de doze meses a dez anos. Isto é uma proposta, não uma decisão do governo. As posições do autor não envolvem necessariamente as organizações editoras, e nenhum lançamento efetivo das estruturas descritas é estabelecido pela nota.

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Organize habilidades diásporas para apoiar a diplomacia libanesa: este é o objetivo de um trabalho publicado pelo Centro de Influência Cívica e pela Fundação Konrad Adenauer no Líbano. Apresentado em 4 de novembro de 2026, este texto de Joe Maalouf propõe transformar recursos dispersos em instrumentos coordenados de ação externa.

A nota faz parte de um programa sobre abordagens constitucionais e multidisciplinares em matéria de segurança nacional. Está disponível em árabe e inglês. As medidas descritas permanecem propostas de Joe Maalouf: a sua apresentação não é uma decisão do governo. O documento também afirma que suas posições não envolvem necessariamente os dois órgãos que o publicam.

Uma estratégia para a diplomacia libanesa e a diáspora

O documento defende um conceito de segurança que vai além do campo militar sozinho. Combina ação diplomática com economia, tecnologia, comunicação e parcerias internacionais. Estabelece como condição prévia a autoridade exclusiva do Estado e a unificação das decisões de paz e guerra dentro das instituições constitucionais.

Joe Maalouf acredita que o problema é menos sobre a falta de recursos do que sobre sua dispersão e coordenação institucional fraca. A diáspora é assim vista como uma rede de competências, relacionamentos e capacidades influentes, cuja mobilização deve fazer parte de uma política externa coerente.

A estratégia proposta tem cinco pilares: diplomacia pública, diplomacia diáspora, parcerias internacionais, diplomacia econômica e gestão da reputação nacional. O Departamento de Negócios Estrangeiros e Migrantes garantiria a sua coordenação estratégica.

Competências de mapeamento e diálogo de organização

A nota recomenda um mecanismo especializado para a diplomacia pública. Ele também oferece um mapeamento global de habilidades e redes de expatriados, bem como uma plataforma de comunicação estratégica digital segura.

Um conselho consultivo global da diáspora complementaria este conjunto, em coordenação com a União Cultural Mundial libanesa. O objetivo declarado é estruturar a relação entre instituições e libaneses do exterior de forma sustentável, a fim de envolvê-los na reflexão sobre políticas públicas e interesses nacionais.

Roteiro indicativo sem adopção anunciada

A nota completa distingue três horizontes. Durante os primeiros 12 meses, oferece uma visão geral das redes diplomáticas e expatriadas e da criação de instrumentos de coordenação. Entre um e três anos, o conselho consultivo global e parcerias acadêmicas ocorreriam nessa organização. Entre três e dez anos, a diplomacia pública seria plenamente integrada na estratégia de segurança nacional.

Esses períodos são as recomendações do autor. Eles não estabelecem uma data para o lançamento do governo ou um prazo legalmente aplicável. A nota torna esta transformação condicionada à soberania do Estado e à reforma institucional. Seu interesse reside na organização proposta; Sua publicação não demonstra que as estruturas descritas já possuem os meios ou estão funcionando.

Linha de Crédito

Le Grand Sérail em Beirute, fotografado em 12 de agosto de 2017. Ilustração institucional dos arquivos, não relacionada com a adoção da nota pelo governo. Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Fotografia mantida sem modificação.Fotografia original. Fotografia sobCC BY-SA 2.0.

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